Ed Sheeran sorprende con ‘A Beautiful Game’, incluida en la BSO de ‘Ted Lasso’

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus fans. El artista británico ha participado en la banda sonora de la exitosa serie Ted Lasso, componiendo e interpretando una canción titulada A Beautiful Game, ya disponible en todas las plataformas digitales.

A Beautiful Game es una canción que forma parte de la banda sonora de la serie Ted Lasso, cuya tercera temporada acaba de llegar a su desenlace. Una serie que en los últimos años ha alcanzado una gran popularidad que no ha dejado de crecer.

Fue este mismo miércoles cuando se emitió último episodio de la tercera temporada de Ted Lasso. Desde Apple TV+ convirtieron la emisión del capítulo final en un todo evento, convocando al público delante del televisor a una hora concreta para poder ver el episodio en riguroso directo.

📹 teddysphotos: A Beautiful Game, written and recorded for the final episode of Ted Lasso, out tonight x #tedlassohttps://t.co/RZWqwDsHJU pic.twitter.com/ZW9YSk2ZzU — Ed Sheeran News (Fanpage) 💛 (@EdSheeran_EU) May 31, 2023

A pesar de que aún no hay ninguna confirmación oficial, parece ser que con el último capítulo de la tercera temporada ya ha llegado a su fin, algo sobre lo que incluso los actores de la serie están hablando de este tema a través de las redes sociales.

Sin embargo, desde Apple TV+ de momento no han querido confirmar ni desmentir si realmente el público ha visto o no el final definitivo de la serie, que había conquistado a millones de personas, incluido el propio Ed Sheeran, que cuando le ofrecieron participar en la banda sonora no lo dudó ni un momento.

En cuanto a la canción que ha publicado Ed Sheeran como banda sonora de la serie, desde el principio de la misma se reconoce que es una canción suya, en cada nota, por la melodía y esa guitarra tan característica que le lleva acompañando desde sus inicios en la música.