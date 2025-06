Ed Sheeran desvela en ‘La Revuelta’ la curiosa razón por la que no tiene móvil desde hace años

El pasado martes 3 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española se quedaron sin palabras tras descubrir la identidad del nuevo invitado de La Revuelta. En redes sociales, el equipo del programa presentado por David Broncano ya anunciaron que no iba a ser una entrega cualquiera. Lo que nadie imaginaba es que fuesen a recibir a uno de los artistas más reconocidos y exitosos en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ed Sheeran. Tras parar por España en su nueva gira mundial, el británico se pasó por el Teatro Príncipe Gran Vía para pasar un buen rato. No solamente se lo pasó en grande interactuando con el público, sino que dejó completamente descolocado al jienense con su regalo. ¿En qué consistía? En una salsa picante elaborada en Reino Unido. Al probarla, el presentador acabó con hipo: «Mi culo suda», reconoció, provocando las risas entre el público allí presente.

Fue entonces cuando Ed Sheeran contó una anécdota durante su última visita a México, donde llegó a comer hasta veinte chiles en una entrevista y acabó exactamente de esa manera: «Me dio hipo en mitad del programa», aseguró el artista. Pero no todo quedó ahí, ya que el intérprete de Shape of you desveló que, desde hace unos años, tomó la decisión de no tener teléfono móvil: «Uso un iPad y, si tengo que llamar, lo hago por FaceTime. Nadie espera que contestes un correo de inmediato y, si es urgente, te pueden llamar», explicó en La Revuelta. Con esta rutina, su objetivo no solamente es proteger su salud mental, sino también potenciar su creatividad. «Cuando iba a cenar con mi mujer, en cuanto se iba al baño, me ponía a mirar el teléfono. Ahora me quedo pensando», comentó el británico, bajo la atenta mirada de David Broncano y el resto de su equipo.

Acto seguido, fue más allá: «El aburrimiento es bueno para el cerebro, porque empiezas a crear. Si siempre tienes cosas en la cabeza, no puedes inventar nada», reflexionó. Durante su entrevista en La Revuelta, Ed Sheeran interpretó en directo Old Phone, un tema incluido en su próximo álbum. Después, explicó que este tema lo creó tras uno de los momentos más duros de su trayectoria, como fueron los dos juicios por supuesto plagio en Shape of you y Thinking out loud.

En ese proceso legal, del que acabó absuelto, tuvo que entregar sus dispositivos. Cuando recuperó su antiguo teléfono móvil, encontró mensajes de amigos fallecidos, de familiares con los que no tiene trato e, incluso, de ex novias. «Fue como un portal al pasado», explicó el artista. Lo ocurrido, junto a la nostalgia que le invadió, hizo que creara este Old Phone.

Por si fuera poco, se pronunció sobre el tiempo que Shape of you fue la canción más escuchada de la historia de Spotify. Algo que quedó atrás cuando The Weeknd le arrebató ese puesto con Blinding Lights. Su reacción fue mandar al artista una botella gigante de champán: «Prefiero ser tercero o cuarto. El número uno siempre está pensando que alguien va a superarle. El tercero es simplemente alguien muy rápido»

Así pues, aprovechó para hacer hincapié en que la música, en realidad, no es una competición: «Es subjetiva. Hay espacio para todos. Que alguien le vaya bien no significa que te esté quitando tu lugar». Lejos de que todo quede ahí, tras responder a unas preguntas de «qué prefieres», Ed Sheeran interpretó Azizam, uno de sus sencillos más recientes. Sin duda, la del británico ha sido una de las visitas más sorprendentes de esta temporada en La Revuelta. ¡Y no es para menos!