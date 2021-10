Dulceida ha sorprendido lanzando un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que confirma que se separa de Alba Paul, su mujer, de manera definitiva. Esta decisión llega meses después de que la pareja anunciase que se tomaba un descanso en su relación.

«Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices», comienza.

«Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película», continúa Dulceida en su texto.

«Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos», recuerda sobre su relación, criticada por muchos.

A pesar de todo, Dulceida también tiene para los que han apoyado su historia de amor: «Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien. Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre».

Finalmente, la influencer también tuvo palabras para Alba Paul, su todavía mujer, aunque por poco tiempo: «Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi Cacaolat por las mañana».

Alba Paul también lo confirma

La otra parte ha querido aclararlo en su cuenta de Instagram, también con un comunicado en el que se repiten las buenas palabras, dejando claro que lo hacen con una buena relación, a pesar de todo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Alba Paul Ferrer (@albapaulfe)

«Realmente puedo decir que es de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir, lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino», confiesa la influencer.

«Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más», insiste ante sus fans.