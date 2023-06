Dua Lipa gana el juicio por el supuesto plagio de ‘Levitating’

Dua Lipa ha ganado el primer asalto de la batalla judicial por Levitating. El juez federal que lleva el caso tiene serias dudas sobre una demanda por derechos de autor que alega que la artista británica robó parte de su exitosa canción de Live Your Life de Artikal Sound System.

La banda Artikal Sound System demandó a la estrella británica el año pasado , alegando que la canción de Dua Lipa, incluida en su último álbum de estudio, Levitating, tiene partes de su canción publicada en el año 2017 Live Your Life.

Sin embargo, en el fallo del lunes ya publicado, la jueza federal de distrito Sunshine S. Sykes expresa que no hay señales de que alguien involucrado en la creación de Levitating hubiera tenido acceso a la canción de la banda, un requisito clave en cualquier demanda por derechos de autor.

