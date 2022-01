Una de las artistas más influyentes del mundo, esa es Dua Lipa, la solista británica ha ido progresando hasta convertirse en un fenómeno del pop. La propuesta musical que ofrece parece variar en cada tema, una línea que va a continuar en su tercer proyecto discográfico.

Ante los continuos cambios a los que nos tiene recientemente acostumbrados, la londinense en una entrevista en ‘The Wall Street Journal’, ha querido revelar algunos detalles sobre cómo será su nuevo trabajo.

Aunque como se suele decir, quien avisa no es traidor, y es que, tal vez sean unas palabras que no vayan a gustar a todo el mundo, ya que, según revela la intérprete de ‘Cold Heart’ puede que el sonido no sea aquello a lo que su público espera o desea escuchar de ella.

Dua Lipa says that a lot of her next album has already been recorded and that “it’s probably not” what her fans want to hear. She told the Wall Street Journal that she’s taking her sound in a new direction. She made no mention of a release date, but did say she in no rush. pic.twitter.com/IEJ69s4ZJd

