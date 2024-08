Dos solteros de ‘First Dates Hotel’ hacen subir la temperatura: «No sabe que soy bailarina erótica»

Como ya es habitual en la noche de los martes, First Dates Hotel regresó al prime time de Telecinco de la mano de un nuevo programa. El popular show presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una nueva apuesta por parte de la cadena española, y el recibimiento no ha podido ser mejor. Por ello, y dando el salto del restaurante del amor a un lujoso hotel vacacional, recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a sus nuevos participantes. Un encuentro donde Nuria, de 41 años, se presentó con el objetivo de encontrar al hombre de su vida. Una soltera que trabaja como comercial, pero desde siempre ha sido bailarina en el mundo artístico. «Yo trabajo a nivel terapéutico, hago talleres para mujeres y trabajo temas como la feminidad, la sexualidad…», dijo en su presentación para el programa.

La soltera estaba muy nerviosa por conocer a su cita, pero eso no le impidió seguir adelante. Fue entonces cuando, minutos después, conoció a Giorgio, un italiano de 38 años que reside en Ibiza. «Doy entre comillas miedo, pero cuando me conoces soy un payaso», comentó en su presentación para First Dates Hotel. Su vida no ha sido fácil, pues se crió en un barrio un poco complicado. Pero, según el propio participante, el boxeo le ayudó a tener los valores que tiene en la actualidad. Una disciplina muy importante para él y que sigue marcando su vida de forma notoria. Por otro lado, y a nivel de gustos íntimos, lo tiene claro. «Disfruto si veo a la otra persona disfrutar. Soy muy altruista», confesó.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva, pues la atracción fue prácticamente instantánea. De esta manera, los participantes han comenzado a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse un poco más. Así pues, Giorgio le confesaba que era guardaespaldas de alto standing. «¿Hoy estoy protegida entonces?», bromeaba Nuria.

Posteriormente, los solteros optaron por continuar la cita en el jacuzzi de First Dates Hotel. Un encuentro que la comensal iniciaba guardándose un pequeño secreto. «No le he contado que soy bailarina erótica, si llega el momento, quizás le doy una sorpresa», le dijo al equipo del programa. «Desde joven me llamó mucho la atención los bailes, estriptis», agregó.

Nuria sorprende a Giorgio con un baile íntimo

Tras vivir un apasionado encuentro, donde no faltó beso, ambos decidieron pasar la noche juntos en la habitación del hotel. De hecho, fue ahí donde Nuria conectó la música y le hizo uno de sus bailes al italiano. «Es una chica muy sensual, me atrae mucho», confesó él. La noche pasó y, al día siguiente, ambos apostaron por hacer un picnic juntos.

Todo marchaba estupendamente entre Nuria y Giorgio. La conexión entre ambos era más que evidente, pero hubo algo que dejó a la comensal encantada. «Un dato importante es que no roncas», le dijo. Por ello, al concluir la cita, los dos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Eso sí, en la próxima ocasión será fuera de las comodidades de First Dates Hotel.