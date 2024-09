¿Dónde puedes conseguir entradas para Coldplay? Estos son los conciertos disponibles

La renombrada banda inglesa Coldplay ha anunciado las fechas para sus próximos conciertos en 2025. Esto es debido al cercano lanzamiento de su próximo álbum Moon Music (4 de octubre). Desgraciadamente, el grupo no dará ningún concierto en España, debido a que, por el momento, hay programados 8 conciertos en Reino Unido.

Las entradas generales salen a la venta este viernes 27 de septiembre a las 09:00 horas (hora del Reino Unido), es decir, a las 10:00 horas en España, y podrán adquirirse a través de Ticketmaster. Para aquellos que hayan pre-ordenado el nuevo álbum Moon Music, habrá una preventa exclusiva disponible desde el jueves 26 de septiembre a las 09:00 horas.

Eso sí, el precio exacto de las entradas para los conciertos se desconoce, pero se sabe que están a partir de las 20 libras cada una. Estas entradas son una opción asequible para los fans que deseen disfrutar del concierto sin gastar demasiado. Además, la banda ha anunciado que donará el 10% de los ingresos que saquen de la gira a Music Venue Trust, una organización que apoya a los locales de música en vivo.

El último concierto de la banda en el país fue en mayo de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona, donde lograron reunir a miles de seguidores. Desde entonces, Coldplay no ha vuelto a pisar España.

Por el momento, las fechas confirmadas son las siguientes:

Hull, Estadio Craven Park:

Londres, Estadio de Wembley:

Pero los problemas para poder conseguir una entrada para ver a Coldplay no han tardado en aflorar, ya que varios usuarios se han quejado a través de las redes sociales. «Por favor, explícame cómo es esto justo, Ticketmaster.

Me puse a la cola de nuevo, elegí mis entradas, pero el navegador se comportó de forma inusual. Encima, ahora me echan de la fila entre cientos de miles de personas que hacían cola. ¡Es repugnante! Coldplay, los fans no pueden conseguir entradas de nuevo»

Please explain to me how this is fair? @TicketmasterUK sat in a queue again, selected my tickets but unusual browser behaviour? And now kicked to the back of hundreds of thousands queueing? It’s disgusting @coldplay genuine fans unable to get tickets again 😤😤 pic.twitter.com/OXNsuLvScm

— Laura Hurst (@LauraHu63325559) September 27, 2024