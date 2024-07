Coldplay emociona con un inesperado gesto a Taylor Swift en pleno concierto

Alemania está en su máximo esplendor últimamente, tanto a nivel deportivo como musical. Si hace tan solo unos días el mundo entero era conocedor del gran ganador de la Eurocopa 2024, la Selección Española de Fútbol, en la ciudad de Berlín. Ahora, a nivel musical, han tenido la oportunidad de vestirse de gala para recibir a grandes estrellas como Taylor Swift y a los chicos de Coldplay.

La artista estadounidense se encuentra realizando los últimos shows por Europa. Un reencuentro con sus fans donde The Eras Tour se está consolidando como una de las giras musicales más exitosas de los últimos años. Pero, no es la única. Music of the Spheres, la gira de Coldplay, también está haciendo lo propio.

Curiosamente, estos días ambas estrellas han coincidido en Alemania. Pues, tanto Taylor Swift como Chris Martin y sus compañeros se encontraban en el país para ofrecer un nuevo show de sus respectivos tours. En el caso de Coldplay, la banda se encontraba en el Merkur Spiel-Arena, en la ciudad de Düsseldorf.

Respecto a la estadounidense, ella hacia lo propio, al mismo tiempo, en Gelsenkirchen, bautizada como «Swiftkirchen». Una variedad musical absolutamente espectacular que no suele ser muy común en el país. De hecho, Chris Martin, líder de la agrupación británica, fue conocedor de ello y quiso dedicarle un tema a la intérprete de Blank Space.

«Esto es para todos ustedes que se sienten tristes hoy porque Taylor tuvo que irse a la siguiente ciudad. Así que cantamos esta canción de amor, esta canción de desamor, y se la enviamos a Taylor donde quiera que esté hoy», dijo el artista. Unas palabras que comunicó mientras se sentaba en el piano para tocar el tema Everglow en honor a Swift.

Chris Martin before signing Everglow at Coldplay’s show in Düsseldorf tonight!

“This is for Taylor Swift, because she left town – this is for all of you who feel sad today because Taylor had to go to the next city! We sing this love song and send it to Taylor wherever she is” pic.twitter.com/NwDso2qjiX

— kaia (@kaiamal13) July 20, 2024