Diego Arrabal estalla como nunca contra Mediaset tras su despido de ‘Viva la vida’

Diego Arrabal ha estallado tras su despido de Mediaset. El ex colaborador de ‘Viva la vida’ prefirió en un principio no hablar. Sin embargo, días después de esta decisión, el tertuliano ha querido contar su versión de los hechos.

La cadena de televisión prescindió el contrato del comunicador de forma inmediata a principios de este mes. No obstante, el fotógrafo ha asegura “no darle más vueltas” a este asunto y que seguirá trabajando para poder ganarse la vida.

«La versión oficial es que les molestan mis comentarios en mi canal de YouTube. Tendré que creerla. Les felicito por haber jodido a mi familia, a un padre, por el único hecho de ser crítico. Me han echado claramente a la calle», declaró Diego Arrabal para la revista ‘Pronto’.

«Pero no siento ni frío ni calor, es mejor no darle más vueltas. Llevaba cinco años en el programa, dejo allí a muy buenos amigos, muchos me han llamado para darme ánimos, pero contra decisiones que vienen de arriba no se puede hacer nada», opina el tertuliano. «En realidad no había recibido ningún ‘toque’, no me esperaba algo así. Fue de improviso», añadió el paparazzi.

Además, Diego Arrabal aseguró quedarse de piedra cuando se enteró de su despido. Ahora el fotógrafo está centrado en continuar con su canal de YouTube. «Hay que vivir y sacar a mi familia adelante. Alimentarnos de algo», explicó el comunicador. Además, el ex colaborador de ‘Viva la vida’ no cree que criticar a Rocío Carrasco sea la causa principal de su despido.

«Siempre he sido un defensor acérrimo de la libertad de expresión, hago mi trabajo siendo crítico con quien se lo merece y, en mi canal, no realizado algo diferente a lo que expongo en un plató. No me dieron ninguna opción. Me comunicaron el despido y nada más», finalizó el periodista.