Belén Esteban se ha adentrado en una nueva aventura en Mediaset y lo ha hecho de la mano del programa ‘Secret Story’. En esta ocasión la colaboradora de ‘Sálvame’ es la invitada especial de la casa de los secretos y, por ello, antes de realizar su ansiado encuentro con los concursantes, conectó en directo con el programa de ‘Viva la vida’.

«Entro con muchas ganas», confesaba Belén a Emma García. Un regreso a la casa que, inevitablemente, le trae recuerdos de su paso por ‘GH VIP’. Asimismo, Diego Arrabal, como colaborador del programa, quiso saber cómo era la situación en ese momento de Esteban antes de entrar. Un intercambio de palabras un poco tenso a priori, ya que, ambos han tenido bastantes enfrentamientos en el pasado.

Belén Esteban y Diego Arrabal mantienen esa conversación que tenían pendiente #VivaLaVida488 https://t.co/njwHosVBgl — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 6, 2022

Al respecto, Belén Esteban habla de la buena relación que tiene a día de hoy con Kiko Matamoros y aprovecha para lanzar una pulla al paparazzi. «Espero que, algún día, tú y yo también tengamos una buena relación», señaló. Ante este gesto, Arrabal recoge la bandera blanca y se muestra de acuerdo con la colaboradora televisiva.

«Recojo el guante, ella sabe que yo no tengo problema con ella. Ella tiene pronto, yo también, hemos tenido en el pasado muchos enfrentamientos y yo te dije un día ‘ten cuidado, que no te rodean buenas personas’, no me hiciste caso, estabas cegada con una persona y el tiempo demostró que no estabas bien acompañada», explicó el colaborador.

«Puedo ser una tocapelotas, pero ya tenemos una edad, no hay ninguna maldad. He ganado muchísimo dinero con Belén, cuando era de los grandes personajes, era lo máximo que había en la prensa del corazón, es una realidad. Son cosas muy bonitas para recordar. Nos tenemos que calmar todos, y al final esto es un trabajo como otra cualquiera», continuó Diego. Ante estas declaraciones Esteban lo tuvo claro y se lo hizo saber. «Esperemos que sea así», sentenció.