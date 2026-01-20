Se destapa una infidelidad en el debate de ‘La isla de las tentaciones’: «¿Quién es la mosquita muerta?»

El pasado lunes 19 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del primer debate de La isla de las tentaciones 9. Una entrega que comenzó con una advertencia de Sandra Barneda respecto a lo que estaba a punto de suceder en plató. «Se ha producido una supuesta infidelidad y hay una pareja que salió junta del reencuentro que esta noche podría romper», anunció la presentadora de La isla de las tentaciones. En un momento dado de la noche, los seguidores del formato se vieron sorprendidos cuando Sandra Barneda se acercó hasta Helena, la que tenía la información en cuestión, si tenía alguna prueba de esa infidelidad. La participante de la novena edición de La isla de las tentaciones afirmó, con cierta rotundidad, que «ella las había visto». Esto hizo que la tensión en plató aumentase de forma considerable, como no podía ser de otra manera.

En el momento en el que Sandra Barneda preguntó a Helena por la persona que había sido infiel tras la grabación del reencuentro, incluso antes, y ella no tardó en señalar, directamente, a Mara. «¡Toma cuernos! ¡Toma karma!», exclamó Sandra Barrios. La que fuese tentadora de Juanpi se quedó en shock ante la respuesta de Helena, al igual que el andaluz. Era evidente que estaba profundamente sorprendido pero, sobre todo, no daba crédito al testimonio de Helena. «Tú dime que es mentira», alcanzó a decir, dirigiéndose a su pareja. «Ahora hablamos», respondió ella, pero Juanpi quiso insistir hasta que ella aseguró que «es mentira». Y añadió: «No te lo voy a explicar aquí, te lo explico fuera». Sandra Barrios volvió a hablar, dirigiéndose a su ex pareja: «¿Qué se siente que te pongan los cuernos?». Mara estaba visiblemente agobiada por la situación, por lo que Juanpi alcanzó a decir lo siguiente: «No me lo creo».

Al ver el revuelo que se estaba generando, Sandra Barneda pidió a Helena que diera más datos sobre la presunta infidelidad de Mara. Así pues, comenzó a explicar la historia: «En diciembre llego a una discoteca de Alicante y un chico me dice que está disgustado, me pregunta si Mara y Juanpi están juntos y me dice que se ha estado acostando con ella todos estos meses hasta hace una semana».

Acto seguido, la ex participante de La isla de las tentaciones 9 fue mucho más allá: «Le pregunto si tiene pruebas, veo que le tienes bloqueado y que habéis hablado. Yo no tengo las pruebas, pero las he visto», reconoció. Mara trató de que mostrase las pruebas y, además, negaba en rotundo que eso hubiese sucedido: «No tiene sentido. ¿Qué chico, si se puede saber?».

Helena reconoció que no se acordaba de su nombre, pero sí tenía una foto de él. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «He visto conversaciones, yo no las tengo, para él tú eras como su medio novia. Me lo dijo toda la discoteca». Fue entonces cuando Juanpi quiso pronunciarse al respecto: «A mí me llegan cosas, pero me fio mucho de ella. Quiero las pruebas, he notado cosas raras».

Como era de esperar, Sandra Barrios no dudó en aprovechar la ocasión para dirigirse a Mara después de la actitud que la tentadora tuvo con ella en la hoguera de solteras: «¿Ahora quién es la mosquita muerta?». Un comentario que provocó que todos los allí presentes acabasen aplaudiendo a la de Algeciras.