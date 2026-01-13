Así ha sido el reencuentro de las parejas de ‘La isla de las tentaciones’: ¿quiénes siguen juntos?

La pasada noche del 12 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato ha emitido, por fin, el esperado reencuentro. Como los seguidores del programa saben muy bien, este es el momento en el que las parejas o participantes se vuelven a encontrar con Sandra Barneda, cuatro meses después de la experiencia en República Dominicana. Un encuentro donde no faltaron los reproches, las criticas y, sobre todo, las sorpresas. Pues, como ya ha pasado en alguna que otra ocasión, salir de la isla con un tentador no significa que en España se acabe de la misma manera. La cadena ha optado por dividir el reencuentro en dos entregas. De esta manera, este pasado lunes, se pudo ver qué sucedió con Rodri y Helena; Mayeli y Álvaro; y Sandra y Juanpi. Las parejas restantes serán emitidas en la emisión de esta noche, 13 de enero. Realizamos un repaso de lo que sucedió.

Rodri y Helena se dan una nueva oportunidad

Como los espectadores saben muy bien, Rodri le pidió una hoguera de confrontación a Helena tras considerar que estaba cruzando los límites con Barranco, el tentador. Al final, y a pesar de las súplicas del joven, ella optó por marcharse de República Dominicana con el catalán. Pero, Rodri lo hizo solo a pesar de haber vivido apasionados momentos con Olatz, la tentadora de su villa.

Actualmente, ambos han confesado que se han dado una nueva oportunidad como pareja. Pues, Barranco no quiso nada serio con Helena. Eso sí, para sorpresa de todos, Barranco y Olatz sí apostaron por darse una oportunidad juntos.

Nieves y Lorenzo siguen juntos

Su paso por La isla de las tentaciones fue fugaz, pues ambos tenían claro que querían seguir juntos. Pero, la vuelta a España no ha sido fácil. La pareja reveló que no se encontraba en su mejor momento y, para sorpresa de Lorenzo, descubrió que Albert Barranco habló a Nieves, en varisa ocasiones, cuando acabó el programa.

Mayeli y Álvaro siguen juntos

La pareja salió de La isla de las tentaciones tras no haber soportado el reto del programa. Los celos superaron a la joven y él, por su parte, no podía vivir la experiencia al completo sabiendo que su pareja estaba embarazada en la otra villa. Pues, efectivamente, para sorpresa de todos, Mayeli acudió embarazada a República Dominicana.

Sin embargo, aunque ambos vivieron una hoguera donde Álvaro acabó llorando y suplicándole que no lo dejara. Pues, no había hecho nada sino decir que iban a ser padres, los participantes decidieron darse una nueva oportunidad. Actualmente, ambos disfrutan de la próxima llegada de su primer hijo en común.

Sandra y Juanpi no siguen juntos y se gritan de todo

Sandra y Juanpi fueron otra de las parejas que acabaron muy mal tras su paso por La isla de las tentaciones. Ambos cayeron en la tentación, pero cada uno decidió concluir su experiencia de manera diferente. Pues, mientras ella apostaba por vivir un romance con Andrea, el italiano de la villa. Él quiso hacer lo mismo con Mara, pero la tentadora lo rechazó. Por lo tanto, Juanpi regresó a España solo.

Actualmente, y según explicaron, Andrea y Sandra no están juntos. El italiano llegó a buscar el amor en First Dates tras su paso por República Dominicana. Ella, tras el fracaso con el tentador, ha comenzado una relación con un chico de Algeciras. Por su parte, Juanpi sí está con Mara, su tentadora. Un auténtico cambio de los acontecimientos que ha demostrado, una vez más, que en La isla de las tentaciones nada está escrito.