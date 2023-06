El éxito de Maluma a día de hoy es indudable. Convertido en uno de los artistas más famosos del mundo, el colombiano ha conseguido hacer historia, con canciones que ya se han convertido en himnos para millones de personas.

Por otro lado, el artista colombiano también es considerado uno de los hombres más guapos del mundo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y a principios de este mes, Maluma se quiso sincerar con sus seguidores, al mostrar las horas más bajas de su estado físico.

El artista compartió una imagen en la que no aparecía en la forma física de siempre, en un momento de su vida relajado en el que no le daba tanta importancia al físico, sin embargo, en las siguientes imágenes aparece tonificado y explica que su cuerpo ha cambiado mucho gracias a su constancia y a su disciplina.

«Como muchos de ustedes, yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya», explica el cantante a través de su cuenta de Instagram.

Una imagen en la que explica que su cuerpo ha cambiado últimos meses después de mucho trabajo hasta alcanzar «su mejor versión física». Y añade: »Les dije que me iban a ver como nunca antes… Aquí me tienen más fuerte que ayer. Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)».

Por otro lado, Maluma ya se ha embarcado en su nueva gira europea, con la que realizará varias paradas en España a lo largo de este verano. Mientras, continúa disfrutando del éxito de Coco Loco, su más reciente sencillo, antes del lanzamiento de sus próximos singles.