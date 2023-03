David Bisbal da comienzo a sus 20 conciertos en el Teatro Albéniz de Madrid

David Bisbal continúa la celebración de sus 20 años de carrera en la música. Después de reunir a más de 20.000 en su concierto en Almería y de anunciar su nueva gira, Me Siento Vivo Tour 2023, el artista almeriense comenzó este martes una nueva celebración en Madrid.

Para celebrar un hito como dos décadas de éxito musicales, el artista almeriense realizará un total de 20 shows en el Teatro Albéniz de Madrid entre el 7 de marzo y el 8 de abril. Un proyecto único en el que David Bisbal se subirá el emblemático escenario durante 20 noches.

«El Teatro Albéniz será mi casa durante veinte noches. Nunca antes había realizado en mi carrera un proyecto así y es algo que me emociona. Es un reto, es un vigésimo aniversario que, primero se celebró en mi tierra y será un sueño», comentó el artista en la rueda de prensa de su 20 aniversario.

Realmente impresionado por la respuesta que estáis teniendo con las 20 noches en Madrid para celebrar juntos mi XX Aniversario. Ya hay fechas #SoldOut!! Y muy poquitas entradas en el resto! GRACIAS! https://t.co/F343HTryqI pic.twitter.com/SKvI65GTbo — davidbisbal (@davidbisbal) November 24, 2022

Durante su última entrevista en El Hormiguero, David Bisbal también habló sobre lo que significaba para él actuar durante 20 noches en un lugar tan emblemático como el Teatro Albéniz de Madrid. «Para mí va a ser eso un Tour de Francia, va a ser durísimo», señaló el artista.

«El entrenamiento está siendo ahora, es decir en todos estos meses previos, porque ahora se puede apretar un poquito, pero en el momento que lleguen los días del Teatro Albéniz, ya tengo que suavizar el entrenamiento para ir a velocidad de crucero, porque si no me restaría y no descansaría», dijo.

Y finalmente, este martes 7 de marzo llegó la primera de esas noches. David Bisbal brilló sobre el escenario del emblemático recinto, ante mil personas que se dejaron la voz en cada una de las canciones. Una primera noche inmejorable, como comienzo a uno de los proyectos más ambiciosos del artista hasta la fecha, cuyas entradas ya están todas agotadas.