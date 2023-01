David Bisbal suma tres nuevas fechas a su ‘Me Siento Vivo Tour 2023’

David Bisbal ha vivido un 2022 repleto de emociones. Tras brillar otro año más como jurado de La Voz España y enamorar al público con su último sencillo musical, Tú me delatas, ahora el almeriense se encuentra recargando energías de cara al nuevo año. Un 2023 que promete llegar cargado de nuevos proyectos y muchos conciertos.

Hace tan solo unas semanas Bisbal comunicaba muy feliz en sus redes sociales que tendría uno de los mayores retos de su carrera el próximo mes de enero. Y es que, con motivo de sus 20 años en la industria musical, el cantante se subirá a los escenarios de Madrid para cantarle a su público durante 20 noches.

«Es un orgullo y un desafío maravilloso celebrar mi XX Aniversario con 20 noches en Madrid en el Teatro Albéniz. Que me acompañéis me dará toda la fuerza», escribió orgulloso. Ahora, y por si fuera poco, David Bisbal ha comunicado que su gira, Me Siento Vivo Tour 2023, tiene nuevas fechas confirmadas.

Tal y como se ha podido saber, El Concert Music Festival acaba de incorporarlo a su cartel, por lo que estará en el Poblado de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, el próximo verano. «David Bisbal nueva confirmación de Concert Music Festival. El artista almeriense visitará Chiclana el próximo 10 de agosto con su nueva gira ‘Me siento vivo Tour 2023’», anunciaron desde la cuenta oficial del evento.

El siguiente lugar confirmado y donde el almeriense hará doblete será Sevilla y lo hará en una de las localidades más especiales de la ciudad. «David Bisbal se suma al espectacular cartel de Noches de la Maestranza con dos conciertos los días 6 y 7 de septiembre, en los que presentará en directo su nueva gira ‘Me Siento Vivo Tour 2023’», han comunicado.

Un anuncio que ha desatado la alegría entre los fans de David Bisbal, y no es para menos. El 2023 se presenta como un año repleto de proyectos donde el intérprete de Dígale estará acompañado de su otra gran familia, sus queridos seguidores.