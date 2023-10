David Bisbal: la complicada historia que esconde ‘Me siento vivo’ y que pocos conocen

El 2023 está siendo un año arrollador en la carrera musical de David Bisbal, de eso no cabe duda. Durante los últimos meses el artista se ha embarcado en numerosos proyectos, pero uno de los más importantes ha sido el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico: Me siento vivo.

Este nuevo trabajo del almeriense es uno de los más especiales y significativos que ha publicado hasta la fecha. Pues, uno de los sencillos que dan forman al tracklist, el mismo que da nombre al disco, ha sido el resultado de una experiencia vivida con su mujer, Rosanna Zanetti.

A través de un vídeo de su canal de YouTube, el cantante ha querido explicar el significado que escode el título de Me siento vivo. «Lo que realmente pasó cuando tuve que ir a México para ser coach, resulta que Rosannita el primer mes de los tres meses que estuve no podía venir. Y claro, estuve solo, estaba completamente deprimido y fue duro», comienza recordando.

Así pues, poco a poco comenzó la inspiración de este nuevo álbum. «Pero realmente cuando ellos vinieron a estar conmigo, ya me di cuenta que podía estar dos o tres años en México», afirmó. Su mujer y sus dos hijos en común, Matteo y Bianca, se han convertido en el mayor motor de su vida. Por ello, el artista ha querido dejar claro que no importa qué tipo de piedra se interponga en su camino, si está con ellos todo saldrá bien.

«Cuando llegaron dije: ‘aquí nos quedamos’», ha explicado David Bisbal. «Al final no importa dónde estés sino con quién estés», ha apuntado la propia Rosanna, que se encontraba a su lado. «Efectivamente, y por eso me siento vivo, nos sentimos vivos», concluye en su explicación. Por ello, y como no podía ser de otra manera, la modelo se ha convertido en la gran protagonista del videoclip del single.