Sacan a la luz mensaje de Daniel Sancho en el que confesó el crimen a sus amigos

El presunto asesinato cometido por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en Tailandia se va aclarando según pasan las horas. Antes incluso de confesar ante la Policía que es el culpable de la muerte de Edwin Arrieta pudo hacerlo a sus amigos más íntimos con un mensaje que salió desde su teléfono móvil.

La primera en hablar de este tema fue Alejandra Rubio, que tiene amigos en común con el chef y ha podido conocer más datos. «A mí lo que me han dicho es que él se ha puesto en contacto con algunos de sus amigos y les ha confesado, supuestamente, cómo lo ha cometido», avisaba.

Aunque la hija de Terelu Campos reconocía que es «un poco complicado hablar de este tema» por su vínculo, no dudó en dar más detalle antes las cámaras: «Supuestamente, habría cometido el crimen con una serie de golpes. Es lo que me dicen a mí».

La colaboradora dio estos datos durante su intervención de este domingo 6 de agosto en Fiesta, el programa que ocupa la franja de tarde de los fines de semana en Telecinco. En el mismo espacio se dieron más detalles de las comunicaciones que tuvo Daniel Sancho con sus amigos antes de ser detenido.

El presunto asesino hablo con un amigo y le explicó con detalles todo lo sucedido, comenzando por los motivos que le llevaron a cometer el crimen y hasta cómo lo hizo. Según las últimas informaciones, tras matarle a golpes habría decidido deshacerse del cuerpo, por lo que decidió descuartizarlo y dividirlo en hasta 14 partes, repartiéndolo en bolsas de plástico y en otra de viaje que fueron tiradas al vertedero y a la playa, respectivamente.

Esta versión se ha confirmado después de que la cabeza del cirujano haya sido encontrada por las autoridades en el vertedero hace unas horas. Según el programa, Daniel Sancho reconoció a sus amigos ser el autor al mandar un mensaje en el que no hay dudad: «Quiero ir a la cárcel, lo maté».

Horas más tarde, Daniel no dudó en continuar con su confesión al hablar con un periodista de la agencia EFE en Tailandia. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», explicó en una breve entrevista concedida durante su detención.