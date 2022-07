Dani Martín comparte una importante reflexión sobre el amor propio

Dani Martín ha vuelto a compartir una nueva reflexión con sus seguidores. El artista madrileño se encuentra en un gran momento, tanto personal como profesional, y en esta ocasión, ha querido compartir un texto a través de su cuenta de Instagram sobre la importancia del amor propio.

En esta última publicación, el artista explica que nunca había sido capaz de estar tan bien consigo mismo como en este momento. Un texto con el que se han sentido identificados muchos de sus fans, y que como era de esperar, ha sido muy aplaudido.

“Estar conmigo es la relación más bonita que he vivido en mi vida. Jamás había sido capaz de estar conmigo, de estar tumbado mirando el mar durante dos horas sin necesidad de pensar en el siguiente plan”, se puede leer en el texto compartido por el artista en a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

El texto del artista continúa: «Disfruto cantar como nunca lo había hecho. Disfruto de un beso. Del rato con mis padres hablando de emociones y no de anécdotas únicamente”. Y añade: “El presente. Apagar el teléfono. No mirar las redes. No leer las opiniones. No hacer las cosas para buscar la aprobación. Estar conmigo es la relación más bonita que he vivido en mi vida», escribe Dani Martín en su última publicación de Instagram.

De esta forma, el artista ha vuelto a compartir su faceta más personal con sus seguidores. Una faceta que cada vez es más habitual en él, y con la que conecta de con sus fans de una forma muy cercana, pues son muchos los que se sienten identificados con cada una de sus palabras.