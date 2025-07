Montoya ha anunciado su reaparición. El sevillano, tras su regreso de Supervivientes 2025, optó por alejarse por completo de la televisión y de todo lo relacionado con la vida pública. El artista ha manifestado su deseo de luchar por su salud mental y alejarse de todo aquello que no le suma felicidad. Una complicada etapa que le ha llevado a no querer mantener contacto ni con Anita Williams. Y es que, como es bien sabido por todos, desde que regresaron a España, la relación de la ex pareja ha cambiado de manera radical. Una ruptura que, por lo que parece, será definitiva. Pues, la catalana, de 27 años, ha confesado sentirse muy decepcionada con su ex novio.

Para sorpresa de todos, Montoya ha acudido a sus redes sociales para anunciar que este lunes, 21 de julio, reaparecerá en redes sociales. Montoya no ha indicado qué es lo que sucederá a partir de la hora estipulada, 20:00 horas. Pero, como no podía ser de otra manera, la expectación es máxima. Pues, el sevillano ha estado en silencio durante todo este tiempo. ¿Regresará a la vida pública? ¿Explicará el motivo por el que ha decidido alejarse por completo de Anita Williams? Una serie de cuestiones que serán respondidas en tan solo unas horas. Pero, ¿qué piensa la catalana de la vuelta de Montoya a las redes sociales?

Durante las últimas semanas, Anita Williams ha aparecido en diversos programas de Telecinco con el objetivo de hablar de su pasado, su vuelta a la civilización tras Supervivientes y de su relación con Montoya. La joven no ha dudado en manifestar lo decepcionada que está del sevillano. Pues, no comprende cómo ha pasado de mostrarle afecto y cariño, además de noches de pasión en Honduras, a aplicarle la ley de hielo.

La catalana ha confesado que, a pesar de todo, sigue profundamente enamorada de Montoya. Pero, está muy molesta con su actitud con ella. Por ello, y teniendo en cuenta toda esta historia entre ambos, no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en ella también. Sin embargo, lejos de opinar sobre la vuelta del sevillano, se ha mantenido al margen.

Tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram, Williams ha viajado hasta Madrid con su hijo con el objetivo de celebrarle su cumpleaños. Tras meses separados por su paso por el concurso de Mediaset España, la joven ha dejado claro que no se separa ni un segundo de su pequeño. Por ello, y muy feliz por este viaje, ha compartido una serie de instantáneas de ambos dando un paseo por las calles madrileñas.

Para esta publicación, Anita Williams ha querido poner de fondo la canción Mi persona favorita. Una tierna instantánea donde se puede ver cómo lleva al pequeño hasta una heladería para comer helado. Asimismo, con este gesto, la ex participante de La isla de las tentaciones ha dejado claro que está 100% centrada en ella y su niño.