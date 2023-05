¿Cuándo es y dónde se celebra Eurovisión 2023? Todas las fechas

Eurovisión 2023 ya es una realidad. Después de un año de espera, tras la victoria de Ucrania en el certamen celebrado en Turín en 2022, por fin podremos conocer quién recogerá el testigo de este país como ganadores. Por el momento, se están celebrando los primeros ensayos de cara a las dos semifinales (9 y 11 de mayo) y la Gran Final (13 de mayo).

Es el momento más que perfecto para conocer algunos de los tantos detalles de esta edición del Festival de la Canción, siendo uno de los más esperados de los últimos tiempos. Un año más, y desde la creación del Benidorm Fest, España vuelve a estar entre las opciones favoritas para llevarse el micrófono de cristal.

Esta edición, como lleva ocurriendo desde hace tiempo, se celebrará en el mes de mayo. La primera semifinal se llevará a cabo el próximo martes 9 de mayo mientras que la segunda semifinal se celebrará el jueves 11 de mayo. De estas dos galas conoceremos el nombre de los países que se colarán en la Gran Final del sábado 13 de mayo, en la que ya se encuentran Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia como parte del Big Five, así como Ucrania por haber ganado el certamen el pasado año.

Debemos tener en cuenta que, aunque Kalush Orchestra logró ganar el festival celebrado en Turín lo cierto es que, por razones obvias, este año no se está celebrando en Ucrania. La guerra continúa devastando este país. A modo de confraternización, y tras conseguir la medalla de plata en 2022 con Sam Ryder, es Reino Unido el país organizador. La ciudad escogida para ello ha sido Liverpool, un lugar estrechamente vinculado con la música. ¡Y ahora más que nunca!

Quién representa a España en Eurovisión 2023

Tras la exitosa primera edición de Benidorm Fest, donde Chanel se hizo con el micrófono de bronce e hizo historia en Turín con su tercera plaza, este año la delegación española quiere seguir en esta línea. La ganadora del certamen fue Blanca Paloma con la canción EaEa. Un tema que no solamente cautivó en nuestro país, sino también a los seguidores internacionales de Eurovisión.

Los favoritos para Eurovisión 2023

Este año, Suecia cuenta con un gran peso pesado como es Loreen, quien ganó el festival en 2012. La artista tiene objetivo volver a ganar, pero esta vez con un tema titulado Tattoo. El segundo país en apuestas es Finlandia, que cuenta con uno de los temas más pegadizos de este año. El tercer país favorito es Ucrania, con Tvorchi y la canción Heart of Steel. La cuarta posición en apuestas, hasta el momento, es Francia con la apuesta de La Zarra. Por si fuera poco, España se ha colado en el Top 5 de favoritos para llevarse el micrófono de cristal. ¿Logrará la ilicitana la tercera victoria de nuestro país en el certamen?

