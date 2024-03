Cristina Pedroche presenta ‘Zapeando’ por sorpresa tras la inesperada ausencia de Dani Mateo

No es ningún secreto que Zapeando continúa siendo uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, tarde tras tarde, en nuestro país. Este martes 5 de marzo, los espectadores se han visto sorprendidos al no ver a Dani Mateo como presentador, sino a Cristina Pedroche.

Nada más comenzar la emisión, la vallecana se situó en el puesto de presentadora de Zapeando. Todo ello mientras se veía que ella misma había dejado un hueco entre los colaboradores para coger, por sorpresa, las riendas del programa. En un principio, nadie quiso explicar qué había ocurrido con Dani Mateo.

No se habían dado referencias sobre por qué no estaba en plató ni por qué habían escogido a Cristina Pedroche como presentadora. La madrileña comenzó saludando uno a uno a sus compañeros, mientras introducía varios temas del día. Los espectadores, como no podía ser de otra forma, no podían dejar de preguntarse qué estaba ocurriendo.

Poco después, cuando Cristina Pedroche iba a dar paso a publicidad, hizo un comentario sobre la ausencia del presentador habitual de Zapeando: «En un rato volvemos con la película entera, y con Dani Mateo». La colaboradora cumplió con su palabra puesto que, a la vuelta, el catalán volvía a ocupar su habitual asiento en el programa de LaSexta.

«A los que os incorporáis ahora y a los del principio, ¡hola!», exclamó Dani Mateo, dirigiéndose a los espectadores de Zapeando. Además, comunicó que ha acababa de llegar a los estudios y explicó qué había ocurrido: «Ha habido un accidente en el norte de Madrid, creo que sin víctimas, pero está todo retenido».

El motivo por el que Cristina Pedroche presenta el inicio de Zapeando en lugar de Dani Mateo https://t.co/PWrMZOnwBw — Zapeando (@zapeandola6) March 5, 2024

Lejos de que todo quede ahí, y como suele ser habitual en él, Dani Mateo quiso tirar de humor: «Aprovechando el accidente he dicho de no venir hoy. Con venir a El Intermedio, yo ya…», provocando las risas entre el público allí presente. Lejos de que todo quede ahí, el catalán fue muchísimo más allá:

«Pero me han llamado a casa y me han dicho que viniera, que Cristina lo estaba haciendo muy bien», aseguró, y añadió: «Estaba de presentadora y estaba con ganas». Como no podía ser de otra manera, la de Vallecas no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar una advertencia a su compañero: «Tú ten cuidado, que desde ahí se ven las cosas de otra manera». Dani no tardó en responder: «He pedido que me refuercen el asiento por detrás por los cuchillos, que los noto entrar».

No es la primera vez que Cristina Pedroche presenta Zapeando

La primera ocasión en la que la vallecana se puso al frente del programa de LaSexta fue el 24 de junio de 2022. Ante la ausencia de Dani Mateo y Lorena Castell, que era quien sustituía al catalán, llegaba el turno de Cristina Pedroche. Ese fue el momento en el que, por primera vez, la colaboradora pasó a ser presentadora: «¡Sí, está la Pedroche aquí!».

Lejos de que todo quede ahí, la comunicadora no tardó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en la importancia de ese día: «Solo han hecho falta 2.131 programas para que yo esté aquí». Una vez más, sorprendió a todos con esa enorme naturalidad que desprende. Ahora, aunque hayan sido unos cuantos minutos, lo hemos vuelto a comprobar. ¿Le arrebatará el puesto a Dani Mateo?