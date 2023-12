Cristina Pedroche desvela más detalles de su vestido de las Campanadas: «Pendiente de que me lleguen unas pilas»

El 2023 está apunto de concluir su andadura definitivamente. En tan solo tres días el mundo entero dará la bienvenida al 2024 por todo lo alto y en nuestro país no podía faltar uno de los eventos más esperados: las Campanadas. Un encuentro televisivo con el que Cristina Pedroche cumple su décimo aniversario.

La madrileña se ha convertido en una de las figuras más esperadas en Nochevieja por sus peculiares y arriesgados vestidos. Por ello, no es de extrañar que estos días todas las miradas estén centradas en ella. Así pues, el pasado 27 de diciembre sorprendió a sus compañeros de Zapeando al revelar algunos detalles del outfit que llevará este año.

Cristina Pedroche desvela que su ‘outfit’ para las Campanadas lleva pilas: «Hay cosas que se mueven» https://t.co/u1iRptu6Vp — Zapeando (@zapeandola6) December 27, 2023

Tal y como ha explicado anteriormente, el vestuario de este 31 de diciembre no repetirá color y no estará compuesto de tela, sino que tendrá «vida». Una serie de ideas con las que ha dejado caer que llevará algo mecanizado y tendrá pilas. «Ya os dije que el vestido es vida y hay cosas que se mueven. Estoy pendiente de que me lleguen unas pilas», comentó entre risas a Dani Mateo.

Como no podía ser de otra manera, el presentador del programa de LaSexta no dudó en bromear un poco con la situación. «Cuidado porque en Amazon estos días tienen mucho lío», respondió. Asimismo, Cristina Pedroche explicó, aunque tan solo quedan unos días, que todavía queda por cerrar varios flecos y ajustar ciertos detalles de última hora.

«Ahora mismo está dividido en partes, en diferentes localizaciones, con algunos de los responsables de hacer alguna parte. Ese día me lo pruebo de nuevo para acabar de ajustarlo todo, de apretarle el último tornillo», comentó. Unas declaraciones que concluyó señalando que el mismo 31 sería el día en el que se llevarían a cabo esos retoques.