Makoke y Marta Peñate no paran de chocar en Vaya vacaciones. En la tarde de ayer, Así es la vida mostraba imágenes inéditas de una nueva discusión entre ambas concursantes. Makoke le ha vuelto a reprochar a Marta cosas que ha dicho sobre ella y que no le han parecido bien.

Uno de sus enfrentamientos más sonados fue en la ‘Ceremonia de las estrellas’ en la que la ex de Kiko Matamoros vio como Cristina Porta y la exparticipante de La isla de las tentaciones rajaban sobre ella. La colaboradora de televisión insistía en que Marta decía cosas de ella a sus espaldas, mientras la aludida negaba todo. Finalmente, la primera se rendía para evitar entrar “en bucle”. “Yo paso y corto”, decía intentando dar por finalizada la conversación.

No pude grabar todo pero se viene pique moñeos entre Martha y Cristina porta contra Makoke #AsiesLaVida #VayaVacaciones pic.twitter.com/aJo8E9mkXv — ALIZON 🇪🇦 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) July 10, 2023

Sin embargo, Peñate seguía insistiendo en saber qué es lo que no le había dicho a la cara. La mujer entonces tiraba del sarcasmo para recordarle la conversación que se había visto en las imágenes de la ceremonia sobre que creía que se había aprovechado de su antigua relación con Kiko Matamoros para recorrerse los platós y que no sabía hablar de otra cosa.

Sorprendentemente no se daba por vencida y la que también fuera participante de Supervivientes ha querido conocer un ejemplo más que no tuviera que ver con el anterior. Makoke ha aprovechado la oportunidad para explicar del todo su malestar. “Una cosa es que me lo digas a mí y otra que vayas por detrás, me hagas burla y te rías de eso, no tiene nada que ver, si no lo ves tú…”, le comentaba a su compañera de reality.

Al parecer, finalmente la conversación trataba sobre algo que Marta había dicho sobre su hijo, Javier Tudela. El joven allí presente y que hasta ahora se había mantenido callado en la conversación por fin habló. “Ojalá pueda estar conviviendo en cierto modo con mi madre toda la vida”, revelaba. La mujer ha definido como “sucia” la actitud de Marta Peñate hacia ella y su hijo y le ha señalado algo de su actual pareja: “Toni ha vivido con sus padres hasta hace dos años, te pido que lo dejes”. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la canaria y finalmente ha estallado: “No te permito el show”.