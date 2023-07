‘Vaya vacaciones’: Cristina Porta y Álex Zacharías dan rienda suelta a la pasión en la piscina

Mediaset España da la bienvenida a la temporada de verano y el pasado jueves 6 de julio lo hizo de la mano de su nuevo reality. Vaya vacaciones ha aterrizado de forma oficial en Telecinco y los espectadores fueron testigos de un primer programa repleto de emociones.

En esta travesía televisiva se ha podido conocer un poco mejor a los concursantes de la edición, entre ellos, a Álex Zacharías. El joven es conocido por ser el hermano de Luna, quien en 2020 fue una de las participantes de MasterChef. Uno de los rostros más desconocidos de la edición, pero que ha cobrado mucho protagonismo en la primera entrega del programa.

Cristina Porta y Álex Zacharías se dan un baño nocturno lleno de caricias y mimos 🔥#VayaVacaciones #VayaVacaciones1

https://t.co/hCouxxYnte — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 6, 2023

Tras una dura jornada de trabajo en el lujoso resort de Vaya vacaciones, Álex Zacharías y Cristina Porta han entrado en la piscina para darse un refrescante chapuzón. Pero, lo que iba a ser un inocente baño veraniego, terminó convirtiéndose en un intimo momento entre los concursantes.

Muy acaramelados, Cristina y Álex no ocultaron la evidente atracción que existe entre ellos. Una situación que no pasó desapercibida por el resto de sus compañeros. De hecho, la primera en pronunciarse fue Luna, quien señaló que había visto «mucho acercamiento». Unas palabras que Tony Spina no dudó en corregir, entre risas. «Pero si están penetrados», dijo.

Al ser preguntada por lo ocurrido en la piscina, Porta ha sido sincera. «Con él estoy súper bien, no lo voy a negar. No le conocía absolutamente de nada y me transmite algo súper bueno. Pero, por otra parte, soy súper desconfiada», explicó. «No ha pasado nada pero sí que es verdad que somos muy cariñosos», admitió.

Asimismo, y tras lo vivido en Secret Story, su anterior reality, la concursante ha sido muy clara. «Hay ciertas cosas que no las poder a poder vivir aquí, porque no quiero que me vuelva a pasar. No me doy esa oportunidad porque creo que lo que es real no tiene que estar sólo aquí, tiene que estar fuera», afirmó contundentemente.