No es ningún secreto que, desde hace unas semanas, Cristina Porta no está pasando por su mejor momento a nivel emocional. Tanto es así que la finalista de ‘Secret Story’ ha querido tomar una de las decisiones más drásticas por el bien de su salud mental. Algo que, desde luego, ha sorprendido mucho a todos y cada uno de sus seguidores.

La periodista está recibiendo muchos comentarios destructivos e hirientes desde que se hizo pública su ruptura con Luca Onestini. Hasta tal punto de llegar al límite. Por ese mismo motivo, Cristina Porta se ha visto en la obligación de tomar un nuevo rumbo en su vida. Es algo a lo que la joven no quería recurrir pero, vistas las circunstancias, es lo mejor que ha podido hacer.

Y es que debido a su estado anímico, Cristina Porta reconoce no estar preparada para hacer frente a ciertos comentarios. Por ese mismo motivo, a través de su perfil en Twitter, la periodista ha querido compartir su decisión: “Hola chicos. Voy a dejar Twitter un tiempito porque, sin rodeos, me hace más mal que bien”.

Hola chicxs. Voy a dejar twitter un tiempito porque, sin rodeos, me hace más mal que bien. Necesito desconectar de todo lo que me contamina por mi salud mental. A todos los que me queréis, ¡os quiero el doble! Espero que me entendáis. 🤍

— Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) April 25, 2022