El concierto de la ‘boyband’ Mirror acaba en tragedia al caer una pantalla gigante al escenario

El miedo se apoderó, como es lógico, de los asistentes al último concierto de la banda de K-Pop Mirror. Lo que estaba siendo un show espectacular terminó en una auténtica tragedia al caer una pantalla gigante sobre el escenario.

La boyband es una de las más populares del momento en Hong Kong, tanto que consiguieron llenar el Coliseum, un enorme recinto en el que los fans asistieron al terrible momento en el que una pantalla cae del techo y aplasta a dos personas que se encuentran en el escenario.

Las imágenes, que se pueden ver en redes sociales, son especialmente dramáticas al ver como todo el grupo intenta evitar, sin éxito, que la pantalla caiga sobre sus compañeros. Por desgracia, se puede ver perfectamente como cae sin remedio.

Los dos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Queen Elizabeth, que informó de que uno de ellos se encuentra estado grave por una lesión en el cuello. El segundo herido se encuentra estable después de sufrir unalesión en la cabeza.

Parece que no es el único incidente que los miembros de la banda de K-Pop han sufrido en su reciente gira. Frankie Chan, uno de los cantantes, sufrió una caída de un metro de altura desde el escenario, aunque por suerte todo quedó en un susto y algunos dolores en un brazo.

El recinto donde se celebraba el concierto de Mirror ha anunciado la cancelación del resto de los conciertos que se iban a celebrar en el mismo lugar. La noticia ha sido anunciada en su web horas después del terrible accidente.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx

— BNO News (@BNONews) July 28, 2022