Comunicado urgente de Raquel Mosquera: «Mi hijo me ha preguntado si su papá tiene otra familia»

La situación de Raquel Mosquera sigue dando mucho que hablar, ya que desde hace meses no hay noticias de la situación de Isi, su marido, que sigue encarcelado en Francia sin que la peluquera haya querido (o podido) dar más detalles de su situación. Ella está empeñada desde hace semanas en plantar cara a todas las informaciones que afectan a su matrimonio, pese a que es evidente que vive un momento delicado, poniendo ahora su hijo en el centro de la atención, al que está utilizando para dar un palo a la prensa.

Hace apenas unos días, en el plató de El tiempo justo, de Telecinco, se sentaba Mara de Castro, mujer que se ha declarado como enemiga íntima del matrimonio y que lanzó acusaciones que no gustaron nada a Raquel. «Isi tiene su familia en su país también. Isi es infiel, ha sido infiel a Raquel. Y estás con una mujer española aquí teniendo tu familia ahí. La misma Raquel lo tapa», decía en el programa de las tardes de Joaquín Prat.

Como sigue haciendo en los últimos días, Mosquera ha utilizado las redes sociales para seguir lanzando mensajes y dardos a todo el que se atreve a decir algo sobre su vida. Sorprende que esto ocurra apenas 10 días después de que se sentase por, a buen seguro, una jugosa cantidad de dinero para hablar en el plató de ¡De Viernes!, donde no tuvo tantos problemas. Eso sí, dejó más dudas que certezas, ya que llegó a decir que ni tan siquiera sabía en qué prisión está encarcelado su marido, algo que cuesta mucho creer.

Según la viuda de Pedro Carrasco, estas declaraciones de Mara han provocado que el hijo que tiene en común con Isi le haga preguntas incómodas, puesto que esas palabras habrían llegado a oídos del pequeño. Aunque Raquel le utiliza en sus publicaciones en redes sociales para tratar de mostrar normalidad al mundo, el pequeño es el que menos culpa tiene de este asunto, que sólo debería afectar a sus padres.

En un duro comunicado publicado en Instagram, Mosquera ha cargado contra esta supuesta enemiga e incluso contra el programa, que pertenece a la cadena en la que ha trabajado y participado en programas como Viva la vida, Supervivientes y muchos más a lo largo del tiempo. «Mi hijo Romeo me preguntó hoy cómo es eso de que su padre tiene otra familia en Nigeria», desvelaba.

«¡Una innombrable, impresentable y sinvergüenza que no conozco de nada se quiere subir al carro!», así se pretende desvincular de Mara de Castro, que aseguraba haber tenido relación con Raquel Mosquera e Isi, aunque no muy buena actualmente.

Por último, carga contra El tiempo justo por darle voz a este testimonio, pese a que ella misma ha utilizado la noticia para ganar una gran cantidad de dinero, algo que hizo hace apenas una semana en ¡De Viernes! «Le permitieron que dijera todo tipo de barbaridades sin demostrar nada. La persona que acusa o inventa algo de alguien tiene que demostrarlo», ha dicho muy enfadada.

Raquel Mosquera explica la verdadera situación de Isi

«Estuvo casado por lo civil con otra española, con quien tiene una hija de la edad de mi hija Raquel. La conozco desde los siete años: ha pasado vacaciones en mi chalet desde pequeñita, junto a mi hija, conociendo yo a la madre, a la abuela, etc. También tuvo otra pareja antes que yo, con la que no estaba casado y con quien tuvo un hijo. Ese niño se lleva muy bien con su hermano, nuestro hijo Romeo. Prácticamente pasan juntos el verano y todos los fines de semana. Yo misma me encargo de que eso sea así: los recojo personalmente para que sigan manteniendo su unión. Los dos son guapísimos y buenísimos», asegura.

Mosquera se mantiene fuerte y confiada en su marido, al que defiende a capa y espada, dejando claro que sabe perfectamente lo hace y el vínculo que tiene con Nigeria y las ex parejas que ha tenido en el pasado. Además, avisa de que este tipo de informaciones le pueden pasar factura a su salud mental: «Cuando una persona rompe, estalla, y su salud mental se va al traste hasta acabar en un hospital, después vienen los ‘ay, qué pena…’»