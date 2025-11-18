Kumbulla y Muriqi se jugarán el Mundial en marzo en unos play offs durísimos en los que participarán 16 selecciones, pero sólo cuatro de ellas estarán en el torneo que se disputará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México. Albania y Kosovo buscan la que sería la primera Copa del Mundo de su historia, pero la competencia será feroz.

Mañana jueves, en la sede de la UEFA en Zurich, tendrá lugar el sorteo de la repesca de acuerdo a un formato de máxima exigencia. Las 16 selecciones -los segundos clasificados de la fase previa y cuatro más procedentes de la Nations League- serán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada uno de los grupos otorgará un billete para el Mundial, pero habrá que superar para conseguirlo dos rondas a partido único en un escenario neutral que aún no se ha dado a conocer.

Por fortuna para el Mallorca ni Kumbulla ni Muriqi se perderán ningún partido de Liga, ya que la UEFA ha programado el play off para el parón de selecciones del próximo marzo, por lo que se disputará entre los días 26 y 31 de ese mes. Por entonces ya se conocerán además los grupos de la primera fase del Mundial, que dejarán en blanco los huecos correspondientes a las cuatro selecciones que saldrán de esa fase previa.

Italia, Turquía y Dinamarca parecen, sobre el papel, las selecciones más complicadas, aunque no cabe duda de que tanto Kosovo como Albania serán dos rivales muy duros de pelar, especialmente en eliminatorias cortas, ya que son especialistas en defender bien.

Los 16 clasificados