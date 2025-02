La vida sigue sin darle tregua a Frank Cuesta, que sigue recuperándose de un agresivo tratamiento contra el cáncer que sufre desde hace años. Todavía sin haber recuperado el pelo perdido, el experto en animales ha recibido tres demandas por parte de Yuyee Alisa, su ex mujer y madre de sus hijos, con las que podría tener muchos problemas. Su mayor propósito es mantener el santuario abierto, por lo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso tomando decisiones inesperadas. La primera ya la ha anunciado a través de su canal de YouTube, plataforma en la que ha contado con detalles cuál es su estrategia a partir de ahora.

Tal y como ha explicado, ha comenzado a tomar medidas desesperadas ante los problemas judiciales que se le vienen encima, por eso estos días está disfrutando de los que pueden ser sus últimos momentos en el lugar por el que ha luchado tanto. «Habrá qué hacer cambios. Llevamos días preparándolo todo, porque yo no voy a dejar a los animales solos ni voy a sacar a los animales de aquí», ha comenzado diciendo. A esta situación se ha llegado porque es posible que si se queda en el país pueda llegar a ser deportado o, en el peor de los casos, encarcelado.

Para llevar a cabo este plan, Cuesta cuenta con un equipo de gente que le ayudará a tener todo a punto: «Estamos preparando un equipo de gente supervisada, con una persona que los supervise y venga aquí todas las semanas para ver que todo está bien, y unas personas que van a estar alimentando a los animales, si hay algo que se necesita, poner agua, cosas así».

Aunque hace poco que conoce de las demandas, pronto se ha puesto en marcha para intentar llevar su plan: «Llevamos días preparando a la gente local, que están acostumbrados a tratar con animales. Hay una decisión que he tomado de cómo voy a mantener el Santuario, pero seguramente lo tendré que hacer desde fuera de Tailandia».

Como ya contó, las demandas presentadas por Yuyee y su pareja están muy bien preparadas, por lo que tras consultar a un abogado le aconsejaba salir rápido del país. «Estamos preparando todos los escenarios, porque no sé cómo va a terminar todo esto. Yo no me voy a ir y dejar los animales en malas condiciones, así que estoy preparando todo esto. El sitio se hizo para que los animales vivan tranquilos y en paz, esté o no esté yo», asegura.

Pese a todo, Frank Cuesta no perderá el contacto con sus animales y no dejará de lado a los que siguen sus aventuras en plataformas como YouTube y Twitch. «Yo, si no estoy en Tailandia, seguiré haciendo directos a través de las cámaras y veremos cómo está el Santuario».

La salida del país es una decisión dura, pero en España podrá seguir haciendo su trabajo sin riesgos: «Aquí hay muchas posibilidades de que termine en la cárcel, de que termine expulsado, y también de que para evitar problemas llegue a un acuerdo y me vaya de Tailandia».