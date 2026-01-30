Cómo funcionan las votaciones de los Premios Grammy: quién puede votar y cómo se elige al ganador

Al igual que los amantes del cine y el ámbito audiovisual ya son conocedores de los nominados a los Premios Oscar 2026, en la industria musical no es menos. Regresan los galardones, el glamour y las estrellas. Un rencuentro de talentos donde este 1 de febrero los Premios Grammy serán los protagonistas del día. Y es que, la Academia reúne a los artistas que han dado banda sonora a nuestro pasado 2025. Pero, para elegir a los ganadores de cada categoría hay que llevar a cabo un procedimiento específico. ¡Te lo explicamos!

¿Quién puede votar en los Premios Grammy?

Para votar en este certamen es necesario ser parte de la industria musical. Pues, solamente los que forman parte de la Recording Academy tienen el derecho a ejercer su voto. Y es que, el público general no puede elegir a los ganadores. Así pues, estos miembros son profesionales que se encuentran trabajando actualmente en la industria de la grabación. Pues, pueden ser artistas, cantantes, compositores, productores, ingenieros, instrumentistas y otros creadores de música.

Cumpliendo este requisito, el siguiente paso lo realiza la Academia. Pues, se encarga de revisar las solicitudes y concede el estatus de miembro votante a aquellos que tengan experiencia demostrable. Además, estos tienen que haber realizado alguna contribución a la industria que haya sido reconocida. Y es que, como se puede apreciar, no es fácil ser uno de los votantes. Además, entre los requisitos destaca el hecho de que los votantes son instruidos a votar solo en categorías donde sean pares o expertos en la materia del trabajo nominado.

¿Cómo se elige al ganador de un Grammy?

Como es bien sabido por todos, son los artistas y su equipo los que aplican un determinado proyecto o canción a los Premios Grammy. Pues, si consideran que son merecedores del premio, envían la solicitud. Una vez aprobados los nominados, los votantes reciben un documento donde tiene que elegir a sus favoritos de la categoría en la que tiene permitido participar.

Todas las votaciones se envían a una firma contable independiente, que las cuenta de forma confidencial. El artista o proyecto que recibe más votos se convierte en el claro ganador. Eso sí, cabe señalar que esto no se revela hasta el día de la ceremonia oficial. Este es el resumen del procedimiento: