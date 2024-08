Un comensal de ‘First Dates Hotel’ conquista a su cita tras una mentira: «Me lo acabo de inventar»

Una semana más, First Dates Hotel ha regresado al prime time de Telecinco con el objetivo de presentar a los nuevos comensales que se han animado a participar en la aventura del amor. Un encuentro televisivo donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a solteros como Fran.

El joven, de 30 años, llegó al hotel con mucha autoestima. «Soy el rey, un chulo, y las chicas se me dan muy bien gracias al físico», dijo en su presentación. Nada más llegar, el participante se trasladó hasta la piscina del hotel, donde intentó ligar con dos chicas y una camarera.

Arianna Aragón, la camarera de First Dates Hotel, llamó la atención del soltero desde el primer momento. La trabajadora acudió a él para preguntarle qué quería tomar. «Mejor no te digo lo que quiero… Pero, sí, una piña colada. He venido a encontrar el amor, no me quiero portar mal», le respondió el comensal.

Aragón, lejos de pararle los pies, se dejó gustar y se sentó al lado de él para acompañarlo mientras se tomaba el cóctel. «Alto, guapo, buen cuerpo, morenito… Al final, tengo muchas armas de seducción», comentó el soltero sobre sí mismo. «¡Lo sabía! Vas a ser tú mi cita. Con esas miraditas…», insistía Fran.

«¡No! Yo estoy aquí para servir y poneros a disposición del amor», contestó Arianna. «Con la miradita que me has echado, tú eres mi cita», volvía a a insistir él. Fue entonces cuando Carlos Sobera se vio obligado a cortar esta interacción entre soltero y camarera. «Vengo a rescatarte, que estás pasando demasiado tiempo aquí y tienes que atender a más clientes», le dijo seriamente.

El presentador del formato intentó pararle los pies a Fran, pues todavía no había llegado su cita y ya estaba intentando ligar con una de las camareras de First Dates Hotel. «No es tu cita y es mejor que lo sepas desde ya», le aclaró. Minutos después llegó Laura, una joven de 22 años, que sí era la cita del participante.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado, y Fran no tuvo reparos en decirlo en voz alta. «De ‘pechonalidad’ va bastante bien», le comentó al equipo de Telecinco. Pero, eso no fue lo que más sorprendió del participante. Pues, sin previo aviso, Fran optó por proyectar la actitud de un hombre tímido y vergonzoso con su cita.

Fran en First Dates Hotel: «Tengo 30 años y he tenido cero relaciones»

Durante la velada, la pareja de solteros habló de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como salió a la luz el tema de las ex parejas. «Tuve una relación con 19 años, pero éramos niños», le dijo el soltero. Pero, tal y como confesó en privado, lo que dijo era una rotunda mentira. «Me lo acabo de inventar porque tengo 30 años y he tenido cero relaciones», afirmó.

La cita iba transcurriendo y Fran le dijo a Laura que era «una persona tímida». Pero, esa timidez se le quitó de golpe cuando Lidia Torrent les ofreció trasladarse al jacuzzi. Una propuesta que dejó al soltero encantado, pues le propuso a la camarera juegos para poder besar a su cita.

La velada transcurrió a las mil maravillas entre la pareja de solteros. De hecho, Laura no podía estar más encantada con Fran. «Yo creía que me iba a ir sola, pero como que he cambiado de pensamiento», dijo la soltera en uno de los totales del programa. Así pues, tras una noche en la habitación del hotel y una mañana de deporte, ambos decidieron seguir conociéndose en una nueva cita.