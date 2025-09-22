Claudia Bavel, sobre el aborto que sufrió: «Me quedé embarazada cuando tenía 20 años y él tenía 38»

Claudia Bavel, a lo que todos conocemos por su polémico romance con Iker Casillas, con el que mantuvo un cruce de declaraciones en revistas y redes sociales, ha contado cómo se quedó embarazada. En este asunto hay que dejar claro que nada tiene que ver el exfutbolista del Real Madrid, el Oporto y la selección española. Tal y como ha contado la catalana, con apenas 20 años se quedó embarazada, pero aquel niño no pudo llegar al mundo por culpa de las complicaciones y el aborto que sufrió, algo que le ha marcado y que ha querido contar por primera vez en público ante sus seguidores en su canal de Mtmad, la plataforma de influencers de Mediaset.

La actriz, que ya ha explicado los problemas que tuvo con su familia y la complicada vida que ha llevado, se quedó embarazada con apenas 20 años del hombre que entonces era su pareja, que tenía 38 años. Pese a la diferencia de edad, ambos tuvieron claro seguir adelante con el embarazado, pero el destino tenía preparado un final muy duro para ellos. Tal y como ha contado, esta relación fue la que le hizo abandonar durante un tiempo el mundo erótico, pero tampoco tenía pensado ser madre. Fue cuando comenzó a darse cuenta de que tenía síntomas como odiar la propia colonia que ella misma le había regalado, lo que le hizo hacerse una prueba de embarazo, que resultó dando positivo.

La alegría era enorme en ese momento, pero las complicaciones no tardaron en llegar a su vida en forma de pérdidas de sangre, lo que le hizo acudir a una ecografía mucho antes de los tres meses habituales. Su primera ecografía se la realizaron en urgencias, donde descubrieron «que no había embrión».

Hace nueve años de este complicado momento, pero Claudia Bavel no puede evitar las lágrimas al recordarlo: «Es la primera vez que lo cuento en público». Esta noticia fue un mazazo para los dos, ya que ninguno «lo esperaba». Pero lo más duro para ella fue tener que contarle a su tía, que ha sido la que ha ejercido en realidad de madre, que había perdido al niño.

El palo fue tan grande que hasta la relación de pareja se resintió, aunque en la actualidad sigue guardándole cariño y asegura que es una de las personas que más le ha «marcado» en sus relaciones. Debido a que él tenía 38 años, tenía prisa por ser padre, por lo que le pidió a Claudia volver a intentar que se quedase embarazada, pero haber tenido que pasar por ese proceso, con aborto inducido incluido, hizo que ella no quisiera.

A los dos meses comenzó una crisis que no pudieron superar, ya que «él tenía claro que quería ser papá sí o sí» por eso tuvieron que separarse. Aunque esto ocurrió hace nueve años, lo cierto es que Bavel sigue pensando cómo sería su vida en la actualidad y lo mucho que habría cambiado, puesto que llegó a dejar su profesión en el mundo del cine erótico para centrarse en esta relación.

Claudia Bavel no tiene pensado ser mamá en estos momentos

Pese a que este episodio de su vida le ha marcado, lo cierto es que ahora mismo «la idea de ser madre no está en mis planes». Como ejemplo de este sentimiento, ha desvelado que su primo, con el que se ha criado como si fuera su hermano, será padre en los próximos meses, y por eso acudió hace pocos días a comprar regalos para el futuro bebé.

Al volver a estar rodeada de ropa y accesorios de bebé, Claudia asegura que no ha sentido ganas de volver a quedarse embarazada. «No me estaba haciendo ilusión vivirlo yo. Me gusta la idea de que lo hagan los demás, pero no yo», así zanja una posible maternidad a corto plazo.

Aunque ahora mismo no siente «la necesidad de ser mamá», tiene claro que antes quiere «sanar» la complicada relación que tuvo con sus padres, ya que fue abandonada y maltrata durante su infancia. Es por eso que antes de dar este gran paso, quiere tenerlo todo claro para evitar que su hijo pueda pasar por algo igual: «Ni madrastras, ni padrastros, ni mil mudanzas».