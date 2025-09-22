Vox acusa a Pedro Sánchez de tener «a cuerpo de rey» a los inmigrantes ilegales que llegan a Baleares

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «tener a cuerpo de rey» a los ya más de 5.000 inmigrantes ilegales llegados en lo que va de año a las Islas Baleares. Lo hace como respuesta a la aprobación reciente por parte del Consejo de Ministros de 6,75 millones de euros para atender a los inmigrantes rescatados en las Islas, junto a la declaración de emergencia migratoria en el archipiélago.

Cañadas ha enumerado una larga lista de necesidades que tiene España y para las que parece no haber presupuesto. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sí ha anunciado que garantiza tres comidas al día, limpieza, seguridad y vigilancia a los centenares de inmigrantes ilegales llegados en patera y que, por ejemplo, tienen que acudir a las carpas instaladas por la Delegación del Gobierno frente a las estaciones marítimas de Palma, Ibiza y Formentera para esperar en tránsito al buque que los llevará -también gratis- a la Península.

La declaración de «emergencia migratoria» por parte del Gobierno Central para Baleares ya abrió la polémica porque ni en ella ni en las medidas concretas que la acompañan ni tampoco en la dotación presupuestaria se destina un solo euro al problema urgente de la tutela de menas llegados en patera.

En línea con esta situación, el portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha calificado este lunes también de «insulto a la inteligencia» la comunicación de la semana pasada del Gobierno a Marga Prohens de que le enviaría próximamente los primeros dos menas de los 49 que le fueron asignados en el reparto de los menores no acompañados de Canarias, Ceuta y Melilla. Una notificación que llegó sin que aún se hayan resuelto los recursos presentados por el Govern de Prohens al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.