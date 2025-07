La triste infancia de Claudia Bavel: «Que tu madre elija maltratarte y abusar de ti…»

Hasta ahora Claudia Bavel era conocida por su trabajo como actriz de cine para adultos, por ser una de las modelos de mayor éxito de OnlyFans y por sus numerosas relaciones con famosos. Su nombre ha estado relacionado con estrellas como Casillas, Bad Bunny, Joaquín Sánchez e incluso aseguró que Lamine Yamal le había escrito recientemente. Pero más allá del personaje y de sus apariciones en programas de televisión -recordemos que debutó en Mujeres y Hombres y Viceversa-, esconde una vida muy complicada de la que nunca había hablado hasta ahora ante las cámaras.

Marina Riverss, que debuta como presentadora en este reality, quiso hablar con ella y hacer una repaso a su vida, especialmente en la parte que nadie conoce, la que no sale en televisión o en las redes sociales. La actriz avisaba de que era un tema delicado que le «toca el alma». Con apenas tres años, sus padres se separaron, pero ahí comenzó un calvario que no olvidará nunca. «A los ocho, mi madre nos separó de mi padre. A los 16, conseguí volver con él porque le quitaron la custodia por maltrato», pero las cosas tampoco volvieron a ser fáciles así. «A los 18, como la mujer de mi padre no me aceptaba, me llevó a casa de mi tía», una serie de cambios que le hicieron mucho daño, pero había más que contar.

«Que tu madre elija maltratarte o abusar de ti, y tu padre abandonarte, pues no es fácil», con esta frase desvelaba que en su infancia había sufrido abusos y maltrato, episodios por los que luchó para volver a estar bajo el cuidado de su padre, aunque su historia tenía una nueva vuelta de tuerca.

«Este verano me enteré de que él no era mi padre biológico y su respuesta fue decir que más fácil y que ya hiciera yo mi vida y él la suya», una decepción que no se esperaba, ya que era el único vínculo que mantenía, pero ahora ya no le queda ni eso.

«Yo ya después de eso no tengo miedo a nada. Si mis padres no me quieren, quién me va a querer», lamentaba ante Marina sin poder parar de llorar. Sobre su llegada al mundo erótico, Claudia Bavel asegura que no le quedaba otra salida en la vida después de lo que había pasado.

«Tenía 18 años, me llevaron con mi tía, no teníamos nada, venimos de una familia muy humilde y solo vi la oportunidad de tener una vida. No pude estudiar, no pude hacer nada. Te duele porque es algo que te va a marcar de por vida y da igual cómo seas tú, tus valores, tu personalidad», explicaba.

La soledad que persigue a Claudia Bavel

Aunque ha aprendido a ser fuerte gracias a los golpes que le ha dado la vida, los sinsabores que ha tenido que pasar por culpa de su profesión le siguen afectando. «Luego vienen los comentarios sexistas… Siempre eres la misma. Todo lo que está en Google parece que es para siempre. Da igual, siempre eres lo mismo. He intentado cambiar mi vida tres veces, siempre te van a recordar la mier** esa», protestaba.

La coraza que Claudia Bavel tiene que llevar siempre encima no es sólo por su familia, también la necesita por los problemas que ha tenido a lo largo de la vida, con las relaciones personales, por su trabajo. «Las chicas no quieren que te acerques por si sus novios se fijan en ti, los chicos te van a ridiculizar. Nunca te sientes suficiente para estar con nadie», confesaba.