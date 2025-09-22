Rubén Torres se salta las normas de ‘Supervivientes All Stars’ en directo: Laura Madrueño, descolocada

Un domingo más, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial a su segunda edición y lo ha hecho de la mano de nuevas celebridades. Un regreso a los Cayos Cochinos donde los participantes están teniendo la oportunidad de comprobar que la experiencia es más arrolladora que la anterior. Por ello, en la gala de la pasada noche del 21 de septiembre, los espectadores fueron testigos de cómo los supervivientes se disputaron un nuevo juego de recompensa. Un reto donde el equilibrio era fundamental, algo que comprobó de primera mano Rubén Torres.

La recompensa era una jugosa pizza. Por ello, el bombero dio lo mejor de él mismo y ganó. Pero, Laura Madrueño le explicó una cosa. Tendría la oportunidad de compartir su pizza con sus compañeros, cada uno eligiendo su porción hasta que se acabase, o comérsela toda él. Ante este dilema, el joven se mostró honesto. «Tengo flojera. Comer poco tantos días se nota… No tiene nada que ver con mi edición. Es mucho mucho más duro a nivel de comer, no dormir, más insectos… Es muy duro. Todos estamos igual, pero somos All Stars», dijo.

Rubén Torres explicó que esta edición le está costando mucho más que la anterior, pues las dotaciones de comida son prácticamente escasas. Tras ello, Madrueño comentó que se irían con la pizza al set de los dilemas. Pero, el superviviente no le escuchó. Su atención estaba plena en la pizza.

Bromeando, se acercó a su recompensa con la intención de olerla. Un pequeño gesto con el que dejaba claro las enormes ganas que tenía. «Nos llevamos la pizza y volvemos en seguida», comentó la presentadora. Pero, estas palabras confundieron al concursante. Pues, comprendió que ya le daban vía libre para comer. Por ello, no lo pensó dos veces.

«¡No, no, Torres!», exclamaba Madrueño al ver cómo se lanzaba a la pizza. Un gesto de hambre que provocó que la comunicadora se riese. Pues, Rubén Torres dejó claro que su apetito era voraz. «¿Todavía no?», le preguntó el joven con la boca llena. Ante la mirada de la presentadora, el superviviente optó por sacarse el trozo de pizza de la boca.

Al final, le dieron luz verde para comerse ese trozo de pizza. Pero, le dijeron que tendría que esperar un poco para comerse el resto. «Todavía no Torres, volvemos en unos minutos», comentó Sandra Barneda desde el plató de Telecinco. Y es que, nadie daba crédito a lo sucedido.

La gala de Conexión Honduras ha llegado cargadita de momentos. Pues, entre otros temas, se pudo ver como Adara Molinero activaba el protocolo de abandono. Pues, la aventura se le está haciendo cuesta arriba. Sin embargo, tras hablar con la organización del formato, la joven decidió seguir su aventura por Honduras.