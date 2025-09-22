Ángela Rodríguez ‘Pam’ festeja su boda con «tarta de tortilla» en pleno escándalo de las pulseras antimaltrato

Mientras miles de mujeres maltratadas descubren que las pulseras de protección que les habían asignado eran inservibles aparatos que hasta se podían adquirir en Aliexpress, Ángela Rodríguez Pam tiene otras prioridades: celebrar su boda el pasado sábado con una peculiar tarta de tortilla de patatas.

La ex secretaria de Estado de Igualdad, cuya firma aparece en el polémico contrato de las pulseras defectuosas que han puesto en peligro la vida de miles de víctimas, decidió que era el momento perfecto para dar el paso hacia el «matrimonio queer» y escribir un extenso manifiesto sobre por qué se casa.

«En un mundo de guerra y muerte me atrevo a decir que hablar del amor importa más que nunca», proclamó, mientras las mujeres a las que debía proteger quedaban expuestas a sus agresores por el fallo del sistema que ella misma ayudó a implementar.

La boda de Rodríguez Pam con Allende Marina Palomo Jiménez, su pareja desde 2017 y ex jefa de gabinete de Unidas Podemos, llega en el momento más inoportuno posible. Mientras OKDIARIO destapaba que las pulseras antimaltrato no funcionaban por una chapuza en la portabilidad de datos y que los maltratadores campaban a sus anchas sin control, la política podemita organizaba su enlace.

«Me caso porque no para de subir el odio en las encuestas», escribió en su comunicado nupcial. Pam no mencionó ni una sola vez a las mujeres maltratadas que quedaron desprotegidas por su gestión. Ni una palabra sobre las víctimas que confiaron en un sistema de protección que resultó ser una estafa china.

En su extenso alegato matrimonial, Rodríguez ‘Pam’ encontró tiempo para hablar de todo menos del escándalo que la salpica directamente. «Me caso porque cuando voy por la calle de la mano con mi pareja siguen murmurando a nuestro paso», se quejó.

En enero de 2023, durante el escándalo de la excarcelación de cientos de agresores sexuales y pederastas por la ley del Sí es Sí, la nº 2 de Montero se rió a carcajadas de la excarcelación de violadores: «¡Se van oleadas a la calle!», bromeó. «Cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses, dependiendo de qué audiencia provincial esté analizando el caso…». «Esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad…», prosiguió, entre risas.