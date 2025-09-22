Muere la influencer Adna a los 26 años y dos días después de su boda

Conmoción en Bosnia tras conocerse la trágica muerte de la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović a los 26 años de edad. La joven pudo disfrutar del día de su boda, pero al finalizar la celebración comenzó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizada, cayendo en coma sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarla. El fallecimiento se produjo dos días después, cambiando por completo lo que debía ser un día de gran alegría, que se convirtió en una auténtica tragedia.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte, ya que la familia ha preferido no dar más detalles al anunciar la trágica noticia. «Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre», así lo anunciaban a sus seguidores en redes sociales, donde las cuentas de la fallecida ya no están disponibles.

Según medios bosnios, todo ocurrió durante el día 13 de septiembre, la fecha elegida para su boda con Faris, su pareja. Todo parecía ir bien, pero durante la noche de bodas tuvo que ser trasladada al hospital. Dos días después de su ingreso, el lunes 15 de septiembre, falleció dejando un inmenso dolor en su familia, especialmente en su marido, que quedaba viudo tras apenas haber podido celebrar su boda.

La revista Story, uno de los medios bosnios dedicados al mundo del corazón, asegura que su muerte fue provocada por una conmoción cerebral, aunque la familia por el momento no ha querido dar más detalles, aunque se le habría practicado una autopsia para conocer lo sucedido.

¿Quién era la influencer Adna?

Aparte de ser conocida en la red, la joven había conseguido abrir su propio negocio. Se trataba de un salón de belleza en la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia. Además de su marido, la influencer deja a su madre y cuatro hermanos.

Según los medios locales, sus amigos la describen como una chica trabajadora, sonriente y siempre alegre. Aunque había hablado alguna vez en sus redes sociales de que sufría algunos problemas de salud, nadie podía imaginar que su propia boda acabaría en tragedia tras alojarse en el Hollywood Hotel de Sarajevo.

«Ayer estuviste con nosotros, hoy te despedimos. Descansa en paz, querida Adna», son algunos de los mensajes que se podían leer en forma de despedida en sus redes sociales, ya inactivas. Sin duda, una trágica pérdida.