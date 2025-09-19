Muere Brad Everett Young, actor de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Embrujadas’, a los 46 años

Luto en Hollywood en estos momentos tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Brad Everett Young, conocido por sus papeles en series tan populares como Sensación de vivir, Anatomía de Grey o Embrujadas, entre otras. El pasado domingo falleció, aunque la noticia no se ha conocido hasta días después, a los 46 años por culpa de un accidente de tráfico y de las lesiones que le provocó, no pudiendo superarlas.

Paul Christensen, portavoz y publicista del actor, ha contado que Young sufrió un accidente cuando regresaba a su domicilio después de acudir a ver una película. Por eso viajaba en su propio coche en la autopista que una Santa Bárbara con Pasadena en lo que debía ser un desplazamiento sin mayores problemas. La tragedia ocurrió cuando un vehículo que circulaba en dirección contraria y chocó contra él, provocándole la muerte casi de forma instantánea. En cambio, el otro conductor y presunto culpable del accidente, ha sobrevivido, aunque se encuentra hospitalizado por culpa de las heridas que sufrió.

Young no tenía especial interés en un principio por el mundo de la interpretación, pero fue en su llegada a Los Ángeles cuando todo cambió. Allí tenía pensado estudiar Medicina, pero pronto cambió todo por el mundo del periodismo y de la fotografía, convirtiéndose en un fotógrafo conocido por haber trabajado en revistas como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People o Variety.

Precisamente ha sido The Hollywood Reporter el medio que ha podido informar de la triste noticia. Pese a su gran trabajo como fotógrafo, Brad Everett Young es recordado por haber trabajado durante más de 25 años en numerosos papeles en series y películas muy conocidas en todo el planeta, aunque siempre con papeles secundarios.

Títulos como El mundo y yo, Felicity, Anatomía de Grey, Numb3rs o Embrujadas fueron algunas de las series en las que apareció. En el cine también ha participado en grandes proyectos como Love & Basketball, Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III, Te quiero, tío o The Artist.

Además de amigo del fallecido Paul Walker, Brad ha dejado huella en Estados Unidos gracias a un proyecto llamado Dream Loud Official, con el que intentaba apoyar la enseñanza de música y otras artes en los colegios. De esta manera quería que los jóvenes que tuvieran inquietudes en el mundo de la interpretación o la música tuvieran forma de aprender y dar rienda suelta a sus sueños. Un legado que sigue en el tiempo.