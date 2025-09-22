La función secreta de las llaves del coche que casi nadie conoce y es súper útil

Todos los conductores saben muy bien que la función principal de las llaves del coche es abrir y cerrar las puertas. Pero lo que muchos desconocen es que las llaves modernas esconden una serie de funciones «secretas». Durante buena parte del siglo XX, las llaves de los coches eran extremadamente simples.

A mediados de los años 80 aparecieron los sistemas de cierre centralizado, que permitían abrir todas las puertas al girar la llave. Finalmente, la auténtica revolución llegó en los 90 con la integración del mando a distancia en la llave. Hoy en día, muchos modelos incluyen llaves inteligentes sin contacto, conocidas como smart keys.

Las llaves del coche tienen esta función secreta

¿Sabías que puedes subir y bajar todas las ventanillas del coche sin necesidad de estar dentro? Ésta es una función muy útil durante los meses de verano, ya que permite ventilar el interior del vehículo antes de subirse. El proceso es muy simple: para bajar las ventanillas, sólo tienes que mantener presionado el botón de desbloqueo durante unos segundos y, para subirlas, mantener pulsado el botón de bloqueo. Eso sí, esta característica solo funciona en vehículos con ventanillas eléctricas.

Además de bajar y subir las ventanillas, muchas llaves modernas incluyen otras funcionalidades que pasan desapercibidas. En la mayoría de modelos, mantener pulsado el botón de apertura del maletero durante unos segundos hace que se abra automáticamente. Esto es muy útil cuando llevamos bolsas de la compra o maletas y no tenemos manos libres.

Asimismo, algunas llaves inteligentes tienen un botón de localización que activa luces y sonido del vehículo. Es perfecto para ubicar el coche cuando no recordamos exactamente en qué plaza lo hemos dejado dentro de un parking. Por otro lado, los sistemas más avanzados permiten que el coche se bloquee automáticamente cuando detecta que la llave se ha alejado unos metros.

El truco con papel de aluminio

El llavero utiliza una señal electrónica y en los modelos más nuevos ni siquiera se requiere que se pulse un botón: sólo tienes que acercarte a tu coche y las puertas se desbloquearán automáticamente. En algunos casos, incluso el motor puede arrancarse automáticamente. Esta señal electrónica puede ser interceptada por los amigos de lo ajeno y tú quedarte sin coche en un abrir y cerrar de ojos. En el interior de tu llavero hay un pequeño chip informático. Este chip está programado con un código único que envía al sistema de seguridad de tu coche. El coche también tiene un chip que utiliza el mismo algoritmo para generar los códigos. En pocas palabras, si los códigos coinciden, el coche se abre. Los fabricantes de automóviles han descubierto que esta tecnología de chip tiene fallos de programación, y los hackers habilidosos pueden utilizar esta vulnerabilidad para desbloquear los vehículos. Un ladrón experto podría sentarse en una calle y recoger las señales inalámbricas mientras los propietarios de los coches entran y salen de ellos. Así, podría robar muchos coches. Los llaveros siempre activos presentan un grave punto débil en la seguridad de tu coche. Mientras tus llaves estén al alcance, cualquiera puede abrir el coche y el sistema pensará que eres tú. Por eso, los modelos más nuevos no se abren hasta que el llavero está a menos de 30 cm. Envuelve el llavero en papel de aluminio. El objetivo es bloquear las ondas que emite la llave. Por ello, se utiliza el aluminio, ya que gracias a sus propiedades genera una barrera que evita su copia. Ahora bien, no es efectivo al cien por cien y dificulta su uso diario (cada vez que vayamos a utilizarla hay que sacarlas del papel). Además, si no se hace correctamente podemos, incluso, cargarnos el sistema de apertura del coche.

Este método se utiliza para proteger la señal de la llave y evitar que los ladrones, que utilizan dispositivos de amplificación de señal para abrir vehículos sin necesidad de forzar la cerradura, puedan detectarla. El papel de aluminio actúa como una especie de barrera de radiofrecuencia, impidiendo que los sistemas externos capten la señal que emite la llave.

Para ponerlo en práctica, basta con envolver completamente la llave con varias capas de papel de aluminio, asegurándose de cubrir todos los lados y sellar cualquier espacio. Aunque este truco no es infalible, sí reduce significativamente el riesgo de que los ladrones capten la señal de la llave a distancia. En definitiva, envolver la llave con papel de aluminio es un truco fácil, económico y efectivo para proteger tu coche.