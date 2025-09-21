Casi nadie sabe diferenciarlas pero estas señales de tráfico son muy distintas y la DGT lo confirma

La correcta interpretación de las señales de tráfico es uno de los principales pilares de la seguridad vial. Sin embargo, hay señales que, por su aparente similitud, generan confusión incluso entre los conductores más experimentados. Un claro ejemplo de esta confusión lo encontramos en dos señales muy comunes en las carreteras españolas: ambas tienen fondo azul y una flecha blanca, pero no significan lo mismo.

La señalización vial es un sistema de comunicación visual diseñado para transmitir mensajes de forma rápida y universal. El uso de colores, formas y símbolos no es aleatorio: responde a principios psicológicos y de percepción que ayudan a los conductores a procesar la información con rapidez. Pero este sistema sólo es eficaz si todos los usuarios de la vía lo comprenden e interpretan correctamente.

¿Qué significan estas señales de tráfico?

La primera clave para distinguir estas señales está en su forma: una es cuadrada, mientras que la otra es circular. Aunque ambas muestran una flecha blanca sobre un fondo azul, la forma es determinante. Las señales de tráfico no utilizan las formas al azar: cada figura tiene un propósito. Las señales circulares, por ejemplo, suelen indicar una obligación o una prohibición. Por su parte, las señales cuadradas se utilizan principalmente para informar o advertir sin imponer una acción obligatoria.

Señal cuadrada: calzada de sentido único

Cuando vemos una señal cuadrada con una flecha blanca, nos está diciendo que la vía por la que circulamos es de sentido único. Es decir, todo el tráfico que discurre por esa calzada lo hace en una sola dirección. Pero esta señal no obliga a continuar de frente. Lo que indica, simplemente, es que no encontraremos vehículos viniendo en sentido contrario. Si llegamos a una intersección, podremos girar a la derecha o a la izquierda si no hay otras señales que lo impidan.

Este tipo de señal se suele colocar al inicio de calles de sentido único, o en lugares donde conviene recordar que la vía no admite circulación en el sentido opuesto. Por eso, si ves esta señal, no pienses automáticamente que estás obligado a seguir recto: simplemente estás en una calle donde no puede haber tráfico en sentido contrario.

Señal circular: dirección obligatoria

La señal circular, en cambio, sí impone una conducta. Una flecha blanca en un círculo azul significa que debes seguir obligatoriamente la dirección indicada. Si la flecha apunta hacia adelante, estás obligado a continuar recto. No puedes girar, ni a la derecha ni a la izquierda, salvo que otra señal lo indique expresamente.

Esta señal se puede encontrar tanto en vías de un único sentido como en calles de doble sentido, por lo que su presencia no implica necesariamente que todos los vehículos circulen en una sola dirección. Su función es más precisa: determinar qué debe hacer el conductor en ese punto exacto. Obliga, y su incumplimiento puede conllevar una sanción.

Cómo recordarlo

Esta diferencia, aunque sutil, es una de las que más fallos genera en los exámenes teóricos de la DGT. Es habitual que los alumnos confundan la obligación de seguir recto de la señal circular con la indicación de sentido único de la señal cuadrada. Y, a la inversa, muchos creen erróneamente que la señal cuadrada les prohíbe girar en cruces, lo cual es falso.

Un ejemplo típico de pregunta en los test podría ser: «¿Puede girar a la izquierda si encuentra esta señal cuadrada con flecha blanca hacia adelante?» La respuesta correcta es sí, siempre que no haya otra señal que lo impida. En cambio, si la señal es circular, el giro no está permitido.

Para evitar confusiones, basta con recordar esta regla básica: las señales cuadradas informan, mientras que las circulares obligan. Si ves un cuadrado azul con una flecha, te está diciendo que circulas por una vía de sentido único, pero no te ordena continuar recto. Si ves un círculo azul con flecha, estás obligado a seguir la dirección que indica.

Otra forma útil de memorizarlo es pensar en el tipo de mensaje: la forma cuadrada transmite una descripción del entorno (cómo es la calle), mientras que la circular impone una norma (lo que debes hacer en ese momento).

En definitiva, aunque dos señales puedan parecer iguales a simple vista, su forma marca la diferencia. Una flecha blanca sobre fondo azul no siempre significa lo mismo: si está dentro de un cuadrado, informa; si está en un círculo, obliga. Entender esta distinción puede parecer un detalle menor, pero en la práctica es crucial para tomar decisiones acertadas al volante.

Así que la próxima vez que te encuentres con una de estas señales, fíjate bien en su contorno. No es un simple detalle estético: es la clave para saber cómo debes actuar en la carretera. Porque en la conducción, como en tantas otras cosas en la vida, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.