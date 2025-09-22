La isla de España que triunfa en Reino Unido: el destino con playas doradas que no verás en ninguna otra parte de Europa

Durante muchos años, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife han sido los destinos favoritos de los turistas británicos. Sin embargo, cada vez son más los viajeros que buscan algo distinto, más íntimo y auténtico. Y, en esa búsqueda, todos los caminos conducen a una pequeña isla de España situada al norte de Lanzarote: La Graciosa. Con apenas 29 kilómetros cuadrados y 700 habitantes, forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, considerado la mayor reserva marina de Europa. El diario británico Express la describe como «un auténtico trozo de paraíso con playas vírgenes y aguas turquesas».

A diferencia de sus vecinas más turísticas, La Graciosa no tiene carreteras asfaltadas ni grandes complejos hoteleros. Los visitantes que llegan a la isla, generalmente en barco desde el puerto de Órzola, en Lanzarote, se encuentran con un escenario que parece detenido en el tiempo: calles de arena, casas bajas encaladas y un ritmo de vida pausado, en el que se disfruta cada momento de manera consciente y se valora la calidad sobre la cantidad, priorizando el equilibrio y el bienestar.

Si visitas Lanzarote, tienes que ver La Graciosa 💙🌋🌊 Una isla sin asfaltar en la que el tiempo pasa a un ritmo diferente. Mis recomendaciones 👇🏼 🚢 Para llegar, coge un Ferry desde Lanzarote (con Líneas Romero por ejemplo o en Get Your Guide directamente) 🚲 Alquila una bici para recorrer la isla (mejor eléctrica salvo que estés muy en forma, para poder hacer entera la ruta del norte). 🌋Sube a la montaña Bermeja, las vistas son increíbles 🏝️Al lado de esta montaña está la Playa de las Conchas 💧 Lleva agua y comida porque una vez sales del puerto de La Graciosa no hay nada 🥔 Pide unas papas arrugadas y unas gambitas en el puerto después de la excursión ☀️ Ponte mucha cremita 🍃 Respeta los senderos, cuida la isla y no dejes basura Y disfruta del paseo 🤍

Caleta de Sebo es la capital de La Graciosa y la puerta de entrada para todos los visitantes. Es el único núcleo de población con servicios turísticos, por lo que aquí se concentran los pocos hoteles, apartamentos, restaurantes y tiendas de la isla. Sus calles de arena, sin asfalto ni coches, ofrecen una atmósfera única.

Al noreste se encuentra Pedro Barba, el primer asentamiento histórico de la isla. No hay servicios turísticos ni restaurantes, pero precisamente ahí reside su encanto: casas blancas, silencio absoluto y una atmósfera de aislamiento que enamora a quienes buscan desconexión total.

Si algo convierte a esta isla de España en un lugar inolvidable son sus playas, en las que la sensación de estar en un paraíso virgen es real.

Playa de las Conchas : considerada la joya de la isla, es famosa por su inmensa extensión de arena blanca y fina, bañada por aguas de un azul intenso. Desde la orilla se divisa el islote de Montaña Clara y, en los días despejados, también Alegranza. Aunque el baño puede ser peligroso debido a la fuerza de las corrientes, el paisaje es tan espectacular que merece la pena visitarla.

: considerada la joya de la isla, es famosa por su inmensa extensión de arena blanca y fina, bañada por aguas de un azul intenso. Desde la orilla se divisa el islote de Montaña Clara y, en los días despejados, también Alegranza. Aunque el baño puede ser peligroso debido a la fuerza de las corrientes, el paisaje es tan espectacular que merece la pena visitarla. Playa Francesa : más cercana al puerto, destaca por sus aguas turquesas y tranquilas, ideales para un baño relajado. Es una opción perfecta para quienes tienen poco tiempo en la isla y buscan disfrutar de su belleza sin alejarse demasiado.

: más cercana al puerto, destaca por sus aguas turquesas y tranquilas, ideales para un baño relajado. Es una opción perfecta para quienes tienen poco tiempo en la isla y buscan disfrutar de su belleza sin alejarse demasiado. Otras calas como La Cocina, El Salado o Playa Lambra completan el catálogo de arenales donde desconectar y sentir el aislamiento en su máxima expresión.

Uno de los emblemas de La Graciosa es la Montaña Amarilla, un antiguo volcán situado en la costa sur de la isla. Su nombre se debe al característico color dorado de sus laderas, que contrastan con el azul intenso del mar. Subir hasta su cima es una de las excursiones más populares entre los visitantes, ya que ofrece una panorámica espectacular del litoral y de Lanzarote al otro lado del estrecho. Además de la ruta de ascenso, la zona destaca por sus formaciones rocosas que se sumergen en el mar, creando fondos marinos sorprendentes para los amantes del buceo o el snorkel.

Reserva Marina del Archipiélago Chinijo

«La isla de La Graciosa se enmarca dentro de la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo (Chinijo es un gentilicio local que significa pequeño, se utiliza sobre todo para referirse a los niños). Con 70.700 hectáreas, es la mayor reserva marina de Europa y un área de excepcional valor paisajístico. Esta reserva se circunscribe en los municipios de Teguise y Haría y está formada por los islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste o del Infierno y el risco de Famara. Fue creada en 1995 con el objeto de garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros», detalla Turismo Lanzarote.