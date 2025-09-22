Jorge Rey avisa por el giro en el tiempo que llega hoy a España y no pinta bien: “Una gota fría…”

El giro en el tiempo que llega hoy a España no pinta bien, nos espera una terrible gota fría que puede cambiarlo todo, según Jorge Rey. Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en unos días en los que cada elemento cuenta.

España se prepara para afrontar una nueva gota fría, en el momento del año en el que el riesgo a que este fenómeno se repita suele ser mayor. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que nos sumergirán en lo peor de esta estación del año. Lo que puede pasar en estas próximas jornadas es una situación de relativa inestabilidad que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en unos días de cambios muy marcados. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede acabar pasando en estas próximas horas.

No pina nada bien

El otoño ha llegado a toda velocidad y lo ha hecho de tal forma que nos ha obligado a sacar rápidamente la ropa de temporada. A una velocidad que nos aleja totalmente de lo que sería habitual en esta época del año, algo que puede acabar siendo un marcado cambio de tendencia.

Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar de tirar por tierra un lunes, en el que todo puede ser posible. Nos vamos a enfrentar a un giro radical, si tenemos en cuenta que, hasta no hace mucho, las altas temperaturas eran una realidad, en su lugar, nos espera algo muy diferente.

Tendremos que estar muy pendientes de una serie de situaciones que, sin duda alguna, pueden convertirse en una dura realidad. Es hora de conocer qué es lo que nos depara este tiempo que llega con novedades. Este inicio del otoño no podría ser más movido, en especial, si tenemos en cuenta, de dónde venimos.

Hemos tenido que afrontar un giro radical en el tiempo, viendo lo que nos estaba esperando en días anteriores y asumiendo que lo que está por llegar es algo muy diferente.

Avisa Jorge Rey por la gota fría que llega hoy a España

Una nueva gota fría se convierte en una seria amenaza, en especial en estos días en los que parecerá que el tiempo acaba siendo algo radicalmente diferente. Es hora de que estemos pendientes de un cielo que las Cabañuelas parece que nos advierten que puede darnos más de un susto.

Una previsión del tiempo, a través de un vídeo, que rápidamente se ha convertido en viral. Tal y como nos explican desde la AEMET, coincidiendo con Jorge Rey: «Se espera que las altas presiones del Atlántico se extiendan a la Península con una tendencia a la estabilización en gran parte de la mitad occidental persistiendo la inestabilidad en el área mediterránea por la presencia de una dana en el suroeste de Francia. Así se esperan cielos poco nubosos, salvo en el extremo norte peninsular, donde con un flujo húmedo del norte se formará nubosidad baja y lluvias, más persistentes en los litorales, y en el este peninsular y Baleares, donde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de Baleares y en litorales y zonas próximas de Cataluña y no se descarta que también en áreas del extremo sureste. En Canarias, intervalos nubosos con algún chubasco débil en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y sureste peninsular. Se esperan ligeros descensos de las máximas en la vertiente mediterránea, más acusados en zonas del litoral, y en los archipiélagos mientras que en el resto predominarán ligeros ascensos más intensos en Galicia y Cordillera Cantábrica occidental. Por otro lado, las mínimas seguirán en ligero descenso en todo el país, excepto en el oeste de la meseta, alto Ebro y norte de la Ibérica donde se esperan ligeros ascensos. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componente norte, con intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. En la mitad occidental y en el área mediterránea predominará el nordeste con intervalos de fuerte en los litorales del noroeste de Galicia. En Estrecho y Alborán vientos moderados de poniente rolando a levante. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de Baleares y en litorales y zonas próximas de Cataluña. Intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán».