A raíz de la confesión de Terelu Campos, que habló en Supervivientes de su padre y su suicidio, algunos de los compañeros de la periodista han recordado que Chelo García-Cortés también vivió una situación similar, siendo ella más pequeña que la hija de María Teresa Campos. Aunque de Chelo se conoce su matrimonio con José Manuel Parada, su ‘noche de amor’ con Bárbara Rey y Marta, su actual mujer, ha concedido entrevistas; hay pasajes de su vida que son poco conocidos. La periodista catalana no es habitual que hable de ello, aunque sí que se armó de valor para contarlo en Sin etiquetas, su libro de memorias publicado en el año 2023.

Convertida en icono LGTBIQ+, siempre ha defendido ante las cámaras que es bisexual, algo que le ha costado críticas, pero también el cariño de millones de personas, que la ven como un ejemplo a seguir. Pero antes de descubrir su sexualidad, un episodio trágico marcó su vida para siempre. En su libro, la colaboradora aseguraba que su infancia no había sido del todo normal, algo que le hizo forjarse su identidad con el tiempo. «Cuando solo tenía once años perdí a mi madre. Eso me convirtió en una mujer rebelde e independiente siendo todavía una niña, y me tocó enfrentarme a cosas a las que nadie debería afrontar a esa edad. Mi infancia fue difícil, pero también viví una emocionante y trepidante juventud», así promocionaba su libro.

Lo cierto es que a esa corta edad descubre que su madre se ha suicidado, un momento que causa un gran vacío en su vida. Pese a todo, en sus memorias quiso hacerle un homenaje y mostrarle a todo el mundo que era una mujer bellísima, por eso incluyó varias de sus fotos, aunque fue algo duro para ella.

«No podía mirar el álbum de fotos porque me hacía daño. Lo he podido abrir después de darle muchas vueltas para mi libro, porque quería enseñar fotos y presumir de madre, ya que no la he tenido», así explicaba a la web de Telecinco que durante años nunca pudo ver las fotos de su infancia junto a ella.

Tampoco faltó el reconocimiento a su padre, que tuvo que superar la pérdida de su pareja y hacerse cargo de una hija casi adolescente, que también tenía muchos problemas. «Él hizo la función de padre y de madre y me llevó al psiquiatra, pero yo salí corriendo y siempre he sido reacia a tener relaciones con los médicos especializados, aunque lo he ido superando», así recuerda el primer momento para intentar tratar esa pérdida.

La enfermedad que sufría la madre de Chelo García-Cortés fue un trauma, pero por si no fuera suficiente, su padre también pasó por la cárcel. De aquella etapa, recuerda que su progenitor le contaba el miedo que tenía allí dentro por ser un espacio cerrado, motivo por el que desde entonces Chelo sufre de claustrofobia.

Así descubrió Chelo García-Cortés que su madre había muerto

Su paso por Supervivientes en el año 2019 le hizo pensar mucho en su infancia, llegando a contar muchas cosas en su regreso a Sálvame. Además de confesar que su madre sufría bipolaridad, también explicó el duro momento en el que le comunicaron su muerte, síntoma de que aquella era otra época muy distinta.

«Me lo dijo la directora del colegio. Estaba en las Teresianas de Madrid. Era un colegio de monjas suizas en Canillejas (un barrio de Madrid). Estábamos jugando en el patio. La directora me llama a su despacho y en vez de abrazarme me dijo: tu madre ha cometido un pecado y ha hecho esto. Aguántalo», por suerte su tío estaba junto a ella para acompañarla en ese momento.