Tras el debut de Mayte Ametlla durante el pasado Viernes Deluxe, se generaba una polémica que acabó provocando las lágrimas de Lydia Lozano. Muchos la acusaron de querer estar presente siempre en las entrevistas, sin importarle quitarle el puesto a sus compañeros. Ante estas afirmaciones, Belén Esteban quiso dar información que tenía guardada sobre cómo Chelo García Cortés había sido desconvocada de entrevistas por culpa de la insistencia de Lydia Lozano ante el director del programa, para tomar ella su puesto.

El pasado jueves, Chelo García Cortés acudía al programa Sálvame, por lo que el resto de compañeros le preguntaron sobre si las afirmaciones que había dado su amiga Belén eran o no ciertas. La colaboradora no quiso dar su opinión del tema a pesar de la insistencia de los allí presentes, tal fue esta que finalmente la periodista se enfadó como nunca antes lo había hecho: “No voy a hablar del tema porque no quiero. A mí no me da miedo nadie, me da miedo la operación”, aclaraba.

Así se defendía Chelo García Cortés de una nueva polémica con Lydia Lozano. Fuente: (Telecinco). pic.twitter.com/PJgk6o7hSU — Show España (@ShowEspana) March 16, 2023

Los colaboradores y el público del plató comenzaban a cantar para intentar convencerla y que expresara cómo se había sentido en esas ocasiones. Finalmente y ante la gran presión que sentía, decidía hablar: “Si a mi me viene un colaborador o colaboradora diciéndome que él tiene que estar en esa silla, el responsable es el director”, explicaba.

“Estoy harta de que queráis que diga lo que queráis, que no me da la gana”, expresaba muy enfadada. En ese momento se encaraba con Kiko Matamoros y se producía un fuerte enfrentamiento: “A mí me viene el director y me viene una colaboradora y me dice esto y digo quién está aquí, tengo que quitar a uno, pues quito al que menos pregunta”; comentaba enfrentándose a su compañera. Chelo sin embargo seguía muy enfadada: “Sabes lo que te digo, no no te escucho porque hablas tanto que me aburres”, le reprochaba. Finalmente, los dos acabaron fundiéndose en un fuerte abrazo.