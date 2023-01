Chelo García Cortés desvela el motivo por el que está tan decepcionada de Kiko Rivera

Parece que la polémica sigue a todas partes a la familia Pantoja, sobre todo a Kiko Rivera. Lejos de producirse un cambio, el dj ya tiene sembrada la primera de 2023. Chelo García Cortes ha contado en Sálvame por qué el hijo de Isabel Pantoja le ha decepcionado.

En el programa del pasado lunes 2 de enero, hicieron un repaso a las polémicas del clan Pantoja. “Me ha costado mucho llegar a la conclusión de que Kiko Rivera es igual de egoísta que su madre. En este año 22, a mí me han dolido muchas actitudes que ha tenido”, ha desvelado la colaboradora tras ver los vídeos. “Es la única persona que ni me mandó un mensaje cuando me caía para preguntarme cómo estaba”, ha reconocido Chelo.

Chelo García Cortes habla sobre Kiko Rivera y cómo se ha comportado con ella este año #yoveosálvame https://t.co/tL8JdJVMcX — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 2, 2023

El 25 de mayo de 2022 Chelo García Cortés protagonizó una dura caída en la emisión de Sálvame Fashion Week. Mientras desfilaba descalza, resbaló con el suelo de plató y terminó con una dolorosa rotura de radio.

Gema López, periodista y colaboradora de Sálvame, le ha pedido que contara las veces que por el contrario el dj se ha acercado a ella para que le ayudara a resolver sus problemas. “Alguna que otra, pero nunca lo contaré. Le gestioné una consulta”, ha explicado brevemente Chelo, aunque no ha querido entrar en detalles. “Se le metió en la cabeza que tenía que solventar una duda que tenía y habló conmigo, pero ni mi pareja sabe el tema”, ha añadido.

Belén Esteban también ha criticado duramente la actitud de Kiko Rivera: “Para él vale todo por dinero, ha hablado mal de su madre, de su tía, de su prima, de su hermana. Yo no digo que no tengan problemas, pero es que cada quince días salía una exclusiva hablando de cada uno de su familia. Ahora también sale Irene”. Además, también ha dudado de una información que su compañera Gema López dio en el programa sobre el hijo de la tonadillera: “A mí me niegan que haya desheredado a sus hijos, que ha ido al notario sí, pero que les haya quitado la herencia…”.