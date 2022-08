Chelo García Cortés regresó este miércoles al plató de Sálvame, tres meses de su caída en el plató de la Sálvame Fashion Week, que terminó con una rotura de radio, que la ha mantenido alejada estos meses de sus compromisos profesionales.

La colaboradora regresó al plató con una cédula en su brazo izquierdo, protagonizando una entrevista íntima conducida por Gema López, en la que la periodista quiso saber como se encuentra en estos momentos y como había vivido estos últimos meses tan complicados.

De esta forma, Chelo confesó que tenía ganas de volver, y que regresaba con las pilas cargadas, tras una mala época que quiere dejar en el olvido. «Hemos estado muy preocupados por ti antes de la caída», le recordaba Gema López.

«Ha habido momentos en los que me he sentido apartada de mis compañeros. He pasado momentos muy duros en mi vida en los últimos 8 años al margen del tema económico», aseguraba Chelo visiblemente emocionada.

Chelo Gª Cortés se derrumba en su regreso a ‘Sálvame’: «Tenía miedo a no volver»#yoveosálvame https://t.co/L6KBEKx0v2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 25, 2022

Asimismo también confesó que ha habido momentos en los que no se ha sentido arropada por el programa: «Yo nunca he tenido miedo a perder la silla pero sí a que se me tuviera por consideración. Creo que al margen de la edad puedo aportar cosas».

«Tuve una llamada por Skype en la que sentí por primera vez en 11 años el cariño de la dirección. Me vine arriba y me dije ‘me tienen porque me quieren tener, porque me han echado de menos’. Si romperme el radio ha sido importante para saber que mi sitio profesional está aquí, bienvenida sea la rotura de radio», expresó.

La colaboradora echó la mirada atrás para reconocer que en los últimos años «me ha costado todo mucho», expresando que «es normal que me cueste por mi edad pero no me siento con la edad que tengo». De esta forma, su situación anímica empeoró aún más con la caída: «No tenía miedo de perder la silla, tenía miedo de no salir de esta condición psíquica… No podía ni conducir, Tenía terror de depender de alguien», confesaba.