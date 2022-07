¿Dónde se ha metido Marta Roca, mujer de Chelo García Cortés?

Chelo García Cortés es un rostro familiar en la prensa del corazón, pero poco se sabe sobre su mujer Marta Roca, que lleva más de 30 años a su lado pero siempre ha preferido mantener un perfil mucho más privado y alejado del foco mediático. Se la ha podido ver en contadas ocasiones por los platós de Telecinco en los que su pareja es toda una usual. Conoce más detalles sobre ella y su actualidad.

¿Qué se sabe de Marta Roca?

Marta Roca, parece disfrutar de una vida tranquila alejada de la pantalla, oportunidades no le han faltado para aparecer por los platós o la prensa, pero siempre se ha mostrado poco interesada. Después de compartir más de 30 años juntas, esta pareja ha vivido momentos buenos y no tan buenos, no obstante, parece que su amor ha superado las barreras.

La carrera profesional de Marta Roca no dejaba indiferente a nadie, fue directora de arte y diseño en RBA. No obstante, tuvo un accidente muy grave del que se conocen pocos detalles y se vio forzada a dejar de trabajar. Actualmente, no trabaja de manera continua como antes, pero su vida sigue estrechamente ligada al mundo del arte.

La fotografía es la gran pasión de Marta, la mujer de la colaboradora de Sálvame, esta se inició en el mundo de la fotografía en Ibiza y allí expuso algunas de sus obras en la sala P/ART Ibiza. Sin duda, uno de sus mayores pasatiempos es el de ponerse detrás de un objetivo y volver a redescubrir un lugar con su cámara.

Ella prefiere mantenerse en un segundo plano, mantiene sus redes en privado y pocas veces ha compartido muchos detalles sobre su vida diaria. Los seguidores de Chelo, sí que pueden disfrutar en alguna que otra ocasión de las fotografías que esta comparte sobre su mujer, pero también es consciente de que su mujer no es una gran amante de la fama.

Su aparición en televisión, un momento esperado

No fue hasta que Chelo se animó a participar en ‘Supervivientes’, que Marta ofrecía su primer directo en ‘Sábado Deluxe’, fue una oportunidad para conocer más a fondo a esta fotógrafa que compartía vida con Chelo. Ella aseguró que no siempre había sido un camino sencillo, había sufrido una grave depresión y tuvo que soportar los problemas con Hacienda de Chelo, algo de lo que parece que ella no sabía demasiado.

Marta apoyó la participación de su mujer en ‘Supervivientes’ todo el tiempo que Chelo estuvo en el programa de supervivencia. Fue entonces que cogió un rol más público y mediático para una audiencia que justo la empezaba a conocer. En el directo de ‘Sábado Deluxe’ se pudo comprobar que la fotógrafa era una mujer natural y muy discreta, por lo que tiene sentido que una vez finalizado el paso de Chelo por ‘Supervivientes’, Marta decidiera volver al anonimato en el que tan cómoda se siente.

Ahora, disfruta de la privacidad y la tranquilidad en el chalé que comparten junto con su perrita Maggy, la reina de la casa que siempre tiene un puesto privilegiado en las publicaciones en redes sociales de Chelo.