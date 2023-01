Chelo García Cortés, entre lágrimas en ‘Sálvame’ tras la muerte de alguien muy especial

Es totalmente normal que las emociones se mezclen con el trabajo cuando se está atravesando por un momento duro. Esto es lo que le ha ocurrido a Chelo García Cortés en medio de la emisión de Sálvame y por eso le ha pedido unos minutos a Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora se ha querido despedir de Antonio Tapia que falleció el pasado 24 de enero. Ambos eran buenos amigos y no ha podido evitar que se le escaparan las lágrimas mientras se despedía de él y dedicaba unas palabras a su mujer, con la que también comparte amistad. El fallecido era un cirujano bastante reconocido.

Chelo García Cortés, muy afectada por la muerte de un amigo: «Hemos sido cómplices en muchas cosas»

“Quería pedirte un favor. Quiero darle un beso a la familia de Antonio Tapia porque ayer murió Antonio en Barcelona y uno de los motivos de la flema que tengo es de aguantar el tipo como puedo. Mamen, va por ti y por Antonio”, comenzaba diciendo Chelo. Jorge Javier destacaba a continuación lo buen cirujano que había sido. “Es un cirujano plástico muy bueno y reconocidísimo. Es de los grandes de la cirugía estética y plástica. Él empezó como cirujano reparador. Yo lo conozco desde el año 1976 y es un ejemplo de amigo”, ha confirmado la tertuliana.

“La familia biológica no la eliges porque es tu familia, pero yo siempre he dicho que la familia que tú creas con tu pareja o con los amigos, sí. Yo siempre he dicho que Antonio es como mi hermano”, ha explicado en más profundidad Chelo García Cortés sobre la relación que los unía. “Es un poquito más mayor que yo. Él iba a hacer ahora en junio 81 años. A ver es de los amigos eternos, yo he sido cómplice en muchas cosas y, sobre todo, tanto Marta como yo, nos hemos sentidos siempre metidos en su familia”, contaba la colaboradora.

Además, ha revelado que el día anterior había estado en Barcelona para poder despedirse de su amigo Antonio tal y como este lo merecía: “Ayer después del Skype que hicimos (el día 24 había hecho una pequeña conexión con Sálvame por esta vía), que yo estaba un poco fastidiada, hicimos una cenita en un restaurante de Castelldefels donde comíamos siempre con Antonio el día de Navidad. Y, bueno, es una forma de decirle ‘hasta pronto amigo. Espéranos’”. A través de Instagram ha compartido también unas emotivas palabras de despedida junto a una publicación en la que aparece con Antonio Tapia.