Casi ha pasado una semana de la final de Eurovisión 2025 y el resultado de Melody, quedando antepenúltima, sigue siendo debate de Estado. Pese a que en ningún momento tuvo opciones de victoria o de incluso llegar a alcanzar el top 10, lo cierto es que su actuación merecía un resultado mucho mejor, especialmente por las votaciones del jurado profesional, que debía haber valorado su gran actuación vocal. Chanel Terrero, representante de España en el festival en 2022, también vivió momentos complicados como la sevillana, pese a que ella regresó con un gran tercer puesto y con la sensación de que la victoria estuvo al alcance de la mano, por eso ahora no se calla.

La sevillana ha decidido hacer una pausa de una semana tras su paso por la final, cancelando por completo toda su agenda, lo que ha generado que desde La Revuelta, David Broncano y los suyos hayan aprovechado para lapidarla públicamente en el programa. «No es cuestión de estar en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito», decía ella horas después de que el humorista no tuviese ningún tipo de piedad con ella en unas declaraciones al programa Vamos a ver, de Telecinco. «Lo que pasa es que se está formando una que no entiendo qué es lo que está pasando», añadía antes de regresar con su familia a su casa en Fuengirola, Málaga.

Melody no hablará hasta el próximo lunes, día en el que dará una rueda de prensa a las 16 h, una de las más esperadas de los últimos tiempos. Antes de que eso ocurra, Chanel ha querido contar cómo vivió la actuación de su compañera, algo que hizo mientras se preparaba para ser la portavoz de los puntos de España en la final.

«Yo estoy muy orgullosa. Yo daba los puntos y yo me estaba maquillando, pero paramos todo el equipo para ver su actuación. Gritamos, saltamos, yo empaticé muchísimo con ella», ha dicho ante las cámaras de GTRES. Aunque no quiere dar más detalles de lo que ella vivió, sí que ha dejado claro que se imagina por lo que ha tenido que pasar la cantante: «Lo que sí que sé, como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás, que empatizo muy bien con Melody. Sé lo que tiene que estar sintiendo».

Aunque ha intentado hablar con ella, todavía no ha podido tener una charla, pero seguro que no tardarán mucho en poder compartir experiencias: «Yo no sé nada. Le envié un mensaje, pero no me ha contestado porque acaba de llegar hace nada. Hay que darle espacio, es mucha presión».

De esta manera, Chanel deja claro que las presiones que se viven al convertirse en candidato a Eurovisión son mucho más grandes de las que el público desde casa se puede imaginar. Hay que recordar que no se cobra absolutamente nada por acudir al festival y que el contrato con el Benidorm Fest, que ganó Melody el pasado mes de febrero, la exige acudir a todos los eventos a los que RTVE le pida acudir durante los siguientes doce meses, por lo que hasta el mes de febrero de 2026 estará ‘atada’.