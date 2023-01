Chanel emociona con su versión a piano de ‘When I Was Your Man’, de Bruno Mars

Chanel continúa trabajando en su nueva música. El esperado primer disco de la representante de España en Eurovisión 2022 es uno de los lanzamientos más esperados de este 2023, tras haberse convertido en una de las artistas españolas del momento.

A pesar de que este lanzamiento se está haciendo esperar, poco a poco Chanel ha desvelado algunos detalles del mismo, y recientemente aseguró que el «80% del álbum está terminado», algo que confirmó su mano derecha, Leroy Sánchez.

Mientras tanto, la artista continúa trabajando en el estudio de grabación, trabajando junto a su equipo y aprendiendo, pues aunque lleva trabajando desde los 16 años, este proceso es nuevo para ella. Y entre otras cosas, está aprendiendo a tocar el piano, algo que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Chanel comparte un vídeo cantando y tocando ‘When I Was Your Man’ al piano a través de Instagram Stories. pic.twitter.com/iqE6q8D46V — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) January 16, 2023

Esta semana, Chanel compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece tocando el piano mientras interpreta un fragmento de When I Was Your Man, la exitosa canción del artista y productor estadounidense Bruno Mars.

Desde entonces, los fans de la artista no han dejado de pedirle que incluya alguna balada en el disco, dada la sensibilidad y emoción que demuestra al interpretar una canción como When I Was Your Man. Y puede que el deseo de sus fans se haga realidad.

“Vosotros sabéis que yo llevo mucho tiempo haciendo musicales y a mi las baladas me encantan”, señaló la artista esta semana a través de una zona de Twitter llamada #eurosalaChanel, en la que además, compartió algunos detalles de su primer disco con sus fans.

“Tengo una canción favorita del álbum. Aún no sé si será single, pero me gusta mucho. Es estilo Chanel”, confesó la artista, añadiendo que la canción se titula Tiffany y que se trata de un tema con un estilo muy parecido a lo que ha estado haciendo hasta ahora.